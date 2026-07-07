Kekin žestoko udarila po Medikolu i HDZ-u: "Pokušavaju me ušutkati sa sedam tužbi koje plaćaju novcem građana"

Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin poručila je danas na konferenciji za medije u Zagrebu da je Medikol protiv nje podigao sedam SLAPP tužbi, za koje tvrdi da se financiraju novcem hrvatskih građana. "Sedam SLAPP tužbi kojima me pokušavaju ušutkati Medikol financira novcem hrvatskih građana", istaknula je Kekin. Kako je navela, riječ je o privatnoj tvrtki koja je, prema njezinim riječima, više od polovice svojih prihoda prošle godine ostvarila od HZZO-a za PET/CT usluge za građane Republike Hrvatske.

"Privatna tvrtka, koja je više od polovice svojih prihoda prošle godine dobila od HZZO-a za PET/CT usluge za građane RH, podigla je protiv mene čak sedam građanskih tužbi jer propitujem zašto država dvadeset godina nije razvila vlastite, javne kapacitete za tu, jednu od ključnih onkoloških pretraga, već Medikolu isplaćuje desetine milijuna eura, opet novca hrvatskih građana", rekla je Kekin.

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"Ne radi se o zaštiti ugleda, nego o pokušaju ušutkivanja"

Kekin tvrdi da sami navodi zbog kojih je Medikol tuži pokazuju kako se, prema njezinu mišljenju, ne radi o pokušaju zaštite ugleda, nego o pokušaju ušutkivanja zbog pitanja koja je javno postavljala. Jedna od tužbi, kako je navela, odnosi se na njezino propitivanje postupanja države, odnosno na pitanje kako je moguće da država s Medikolom posluje temeljem ugovora koje, prema njezinim riječima, nitko nije vidio. Naglasila je kako te ugovore nisu vidjeli ni mediji, ni ona kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, ni hrvatski građani.

Podsjetila je i na izjavu bivšeg ravnatelja HZZO-a Tihomira Strizrepa, koji je, kako navodi, ove godine u razgovoru za tjednik Novosti rekao da je bolnicama odbijao zahtjeve za kupnju PET/CT uređaja na temelju navodnog ugovora koji ni sam nikada nije vidio. Kekin je pritom dodala da je portal Index.hr nakon višemjesečne istrage ustanovio kako taj ključni dokument nikada nije postojao.

Spomenula i KBC Split: "Gotovo 20 godina ondje je Medikolov uređaj"

Drugi primjer tužbe, koji je Kekin navela na konferenciji, odnosi se na njezino javno propitivanje činjenice da se u KBC-u Split već gotovo 20 godina nalazi Medikolov PET/CT uređaj. Prema njezinim riječima, država u tom razdoblju nije osigurala da KBC Split ima vlastiti uređaj, ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za stanovnike Dalmacije.

Kekin je podsjetila i da ovo, kako kaže, nije prvi put da Medikol koristi SLAPP tužbe kako bi pokušao ušutkati one koji istražuju njihove poslovne odnose s državom. Spomenula je slučaj novinarke Slavice Lukić, koju je Medikol godinama tužio, uključujući i dvije kaznene tužbe, a koja je na kraju, kako je navela Kekin, dobila sporove na sudu.

"Cilj je da ljudi odustanu pod pritiskom"

"Cilj takvih dugogodišnjih tužbi je da ljudi odustanu pod pritiskom, da prestanu postavljati pitanja moćnicima u zdravstvu, da pokleknu autocenzuri pod financijskim i drugim teretom. Ali ja odustati neću", poručila je Kekin.

Dodala je kako, prema njezinoj ocjeni, HDZ i Medikol djeluju po istom obrascu. "HDZ zatiranjem demokratskih alata želi spriječiti postavljanje pitanja, Medikol zlouporabom pravnog sustava. Kako me pokušava ušutkati Medikol, tako i HDZ i njihovi zastupnici pokušavaju ušutkati saborsku raspravu o Medikolu, a Plenkovićeva Vlada odbija osnivanje istražnog povjerenstva", ocijenila je Kekin.

Benčić: "HDZ i Medikol vide državni proračun kao svoju kasu"

Koordinatorica Možemo Sandra Benčić također je oštro kritizirala HDZ, ustvrdivši da HDZ-ovci svojim izjavama, u kojima Ivanu Kekin optužuju da napadima na Medikol ruši državu, zapravo izjednačavaju Medikol s državom.

"Evidentno je to zato što HDZ i Medikol vide državni proračun kao svoju kasu i zato se međusobno štite. Ali to nije njihova kasa, jer svi mi plaćamo doprinose HZZO-u i svi plaćamo jednu od najviših stopa PDV-a u EU", rekla je Benčić. Podsjetila je i da je Hrvatski sabor nedavno donio Zakon o zaštiti javnih osoba i osoba koje javno djeluju, upravo kako bi sudovima bilo omogućeno da SLAPP tužbe odbace i prije glavne rasprave.

"Nadam se kako će ovo biti jedan od prvih slučajeva na kojima ćemo testirati kako u Hrvatskoj funkcionira ova europska regulativa, jer su tužbe protiv Ivane Kekin čisti SLAPP", poručila je Benčić.

"Nećemo odustati od priče o Medikolu"

Benčić je na kraju poručila da Možemo neće odustati od teme Medikola te je najavila da će, u slučaju dolaska na vlast, tražiti odgovore kroz istražna povjerenstva.

"Otkrit ćemo tko je i zašto godinama dozvoljavao da javnozdravstveni sustav nema svoju aparaturu za PET/CT, nego je to prepustio, de facto privatnom monopolu. Proći će najviše dvije godine do izbora kada ćemo u sljedećem mandatu imati većinu u Saboru. Sva istražna povjerenstva ćemo izglasati. Saznat ćemo što se događalo s Ina-MOL-om. Saznat ćemo što se događalo u aferi Borg. Saznat ćemo što se događalo s plinom za cent. Saznat ćemo zašto već 20 godina HDZ pogoduje Medikolu. Sve će se saznati, a dotad nas tužite koliko vas je volja. Mi ćemo te dvije godine izdržati", zaključila je Benčić.