Kekin žestoko odgovorila Miletiću zbog izjave o javnom vješanju: "Oni sanjaju vješala, mi ćemo izgraditi pravnu državu"

Izjava Mostova saborskog zastupnika Marina Miletića o javnom vješanju kao mogućoj kazni za korupciju izazvala je oštru reakciju zastupnice Možemo! Ivane Kekin.

Njegove je riječi usporedila s praksama talibanskog Afganistana i najmračnijim razdobljem hrvatske povijesti, poručivši da se korupcija mora suzbijati kroz pravosudni sustav, a ne javnim pogubljenjima.

„Javna pogubljenja? Znate gdje toga ima?”

„Most sanja Hrvatsku u kojoj će se javno vješati ljudi. Javna pogubljenja, znate gdje toga ima? U talibanskom Afganistanu”, poručila je Kekin.

U nastavku se osvrnula i na razdoblje Nezavisne Države Hrvatske, podsjećajući na javna vješanja koja su se koristila kao sredstvo zastrašivanja stanovništva.

„Znate kad su ljudi vješani i ostavljani po zagrebačkim trgovima? U vrijeme najmračnije epizode hrvatske povijesti, za vrijeme NDH. Tad su ljudi vješani i ostavljani da vise danima tako da ih svi gledaju i svi se boje. To je teror. Takvu budućnost nama mostovci crtaju”, izjavila je.

„Korupcija se ne rješava vješalima”

Zastupnica Možemo! naglasila je kako borba protiv korupcije zahtijeva učinkovite institucije, neovisno pravosuđe i dosljedno kažnjavanje onih koji zloupotrebljavaju svoj položaj.

Prema njezinim riječima, ključne mjere trebale bi biti stroge zakonske sankcije i oduzimanje imovine stečene nezakonitim putem.

„E, pa neće ići. Hrvatska ne sanja budućnost u kojoj se ljude vješa po banderama, a korupcija se ne rješava vješalima nego neovisnim pravosuđem, visokim kaznama, oduzimanjem nezakonito stečene imovine. Ne vješalima”, poručila je Kekin.

Oštra poruka Mostu

Svoju reakciju završila je izravnom političkom porukom, suprotstavljajući Miletićev prijedlog vlastitoj viziji borbe protiv korupcije.

„Oni sanjaju vješala. Mi ćemo izgraditi pravnu državu”, zaključila je Kekin.

Njezina reakcija dodatno je zaoštrila političku raspravu o tome kakve bi kazne trebale biti predviđene za korupciju i na koji način država treba osigurati odgovornost onih koji krše zakon.