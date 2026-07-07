Kekin: "Ni sedam ni 77 tužbi neće me ušutkati"

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin izvijestila je da je protiv nje privatna poliklinika Medikol podnijela sedam građanskih tužbi, poručivši kako je to neće spriječiti da i dalje propituje način na koji država surađuje s tom tvrtkom.
Na konferenciji za novinare navela je nekoliko izjava zbog kojih je, kako tvrdi, završila na sudu. Među njima su i pitanja o sklapanju višemilijunskih poslova bez ugovora te tvrdnja da KBC Split već gotovo dva desetljeća koristi PET/CT uređaj koji nije u vlasništvu bolnice, nego privatne tvrtke Medikol.
Kekin smatra da tužbe nisu usmjerene na zaštitu ugleda tvrtke, već na pokušaj da se zaustavi javno propitivanje odnosa države i privatnog zdravstvenog sektora.
Posebno je istaknula kako se, prema njezinim riječima, više od polovice prihoda Medikola ostvaruje iz javnog novca, odnosno kroz sredstva koja dolaze od hrvatskih građana za PET/CT pretrage.
– Građani financiraju privatnu tvrtku, a ona taj novac koristi kako bi tužila one koji postavljaju pitanja o trošenju javnih sredstava – poručila je.
Podsjetila je i da ovo nije prvi put da Medikol tuži osobe koje javno govore o njegovu poslovanju, spomenuvši ranije sudske postupke protiv novinarke Slavice Lukić.
Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić ocijenila je da je riječ o klasičnim SLAPP tužbama, odnosno postupcima kojima je cilj financijski i pravno opteretiti osobe koje sudjeluju u javnim raspravama.
Istaknula je kako očekuje da će hrvatski sudovi primijeniti novi zakonski okvir koji omogućuje odbacivanje takvih tužbi već u ranoj fazi postupka.
Benčić je pritom optužila HDZ i Medikol da međusobno štite svoje interese te poručila kako Možemo! neće odustati od zahtjeva za rasvjetljavanjem okolnosti pod kojima je, kako tvrde, godinama postojao monopol jedne privatne tvrtke u pružanju PET/CT usluga. Također je najavila da će, ako dođu na vlast, ponovno pokrenuti inicijative za osnivanje istražnih povjerenstava koja su dosad odbijena u Hrvatskom saboru.