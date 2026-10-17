Kekin i Polović o nacističkim povicima u Splitu: "HDZ godinama tolerira ekstremizam, vrijeme je da preuzmu odgovornost"

Pozivi na nasilje, veličanje Adolfa Hitlera i skandiranje imena nacističkog logora smrti Auschwitz nisu samo sramotni i vrlo opasni iskazi mržnje, nisu niti izolirani incidenti, već su posljedica dugogodišnjeg normaliziranja ekstremističkog govora i nasilja u hrvatskom društvu koje godinama tolerira i ohrabruje HDZ-ova Vlada, poručile su na današnjoj konferenciji za medije saborske zastupnice Možemo! Ivana Kekin i Draženka Polović.

„U holokaustu je ubijeno najmanje šest milijuna ljudi, među njima oko milijun i pol djece. Osamdeset i jednu godinu nakon Hitlerove smrti, zazivanje njegovog lika i djela moglo se čuti na ulicama Splita. To nije prošlost – to je ono što se sada zbiva u Hrvatskoj“, rekla je Kekin.

Upozorila je da se događaji u Splitu ne mogu promatrati odvojeno od niza prethodnih incidenata: napada na Dane srpske kulture u Splitu, ustaških pjesama ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, prijetnji mladim sportašima u Rijeci i korištenja ustaških simbola u Kninu. Takvi događaji pokazuju da se granice društveno prihvatljivog sustavno pomiču, a da se nasilje i govor mržnje pretvaraju u svakodnevicu.

“Kako se HDZ-ova Vlada bori protiv tog zla? Prvo je odbila ustaške simbole zabraniti Kaznenim zakonom. Vade se na Ustavni sud koji je presudio da su ti simboli ionako protuustavni, pa oni ne moraju ništa raditi. A onda je HDZ inaugurirao te simbole, i to baš u Saboru. Sjećate se srpnja prošle godine kad su nam svima objašnjavali „dvostruke konotacije“? Sve su se te konotacije prelile na ulicu u samo jednu konotaciju koja se zove Adolf Hitler”, rekla je Kekin.

“A što premijer jučer kaže na zazivanje Adolfa Hitlera u drugom najvećem hrvatskom gradu? On kaže: to treba osuditi jer to ostavlja jako loš dojam o Hrvatskoj. To brine našeg premijera – što će njemu Ursula reći i kakav dojam ostavljamo prema van. Brine li njega kakav dojam to ostavlja na ljude koji ovdje žive. Premijeru je bitno samo da se dobro zatvore prozori, da susjedi ne čuju što se događa unutra”, rekla je Kekin..

“Ali nama, građankama i građanima ove zemlje, to je bitno. Bitno nam je kako se osjećaju svi oni kojima se prekjučer prijetilo, i ne samo prekjučer. Hrvatska nije zemlja mržnje, Hrvatska nije zemlja prošlosti, ali red je da konačno preuzmemo odgovornost i odvedemo ovu zemlju u budućnost. Vrijeme je da ova vlast počne preuzimati odgovornost za porast nasilja kojem svjedočimo u Hrvatskoj”, poručila je.

Saborska zastupnica Možemo! Draženka Polović istaknula je da Plenkovićeva vlast godinama gradi i potiče društveni ambijent u kojem se relativizira ustaštvo, falsificira povijest, a nasilnici u crnom proglašavaju tobožnjim braniteljima identiteta:

„To je nakaradni sustav 'dvostrukih konotacija' u kojem se jedno govori, drugo misli, treće radi, a četvrto po potrebi tolerira u najvišim institucijama – u Saboru, u Crkvi, na sveučilištima. Od verbalnog do fizičkog nasilja samo je jedan korak. Da je društveni alarm odavno upaljen, dokazuju i službeni podaci samog MUP-a: u saborskoj raspravi prošlog svibnja ministar Božinović iznio je podatak da je 2023. godine zabilježeno 112 kaznenih djela protiv stranih radnika, dok se taj broj u samo dvije godine, u 2025., popeo na čak 761. To je porast od čak sedam puta! To više nitko ne može otpisivati kao pojedinačne izgrede“, naglasila je Polović.

Govoreći o eskalaciji govora mržnje u političkom prostoru, Polović je podsjetila na nedavni ispad u Hrvatskom saboru gdje je zastupnik Mosta zagovarao srednjovjekovne metode kažnjavanja, mučenja i javnog vješanja, što je prošlo bez ikakve sankcije ili reakcije predsjedavajućeg:

„Svjedočili smo otvorenom unošenju talibanizma u najviše zakonodavno tijelo. Budući da predsjednik Sabora nije našao za shodno reagirati na takvo zastrašujuće propagiranje sadizma i nasilja, uputili smo službeno protestno pismo predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću i zatražili njegovo hitno očitovanje. Pozivajući se na poznatu misao njemačkog filozofa da je svrha cjelokupnog obrazovanja da se Auschwitz nikada više ne ponovi, poručujemo da je zazivanjem tog zla na ulicama Splita ponovno izdana svaka civilizacijska vrijednost. Društvo i institucije moraju prestati s kalkulacijama i postati neprobojna brana fašizmu“, zaključila je Polović.