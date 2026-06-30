Kekin: "Ako je sve čisto, zašto ministrica skriva suglasnost Medikolu?"

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin ponovno je uoči saborske rasprave o osnivanju istražnog povjerenstva otvorila pitanje odnosa Medikola i KBC-a Rijeka. Kekin je danas poručila kako Ministarstvo zdravstva i KBC Rijeka još uvijek nisu odgovorili na pitanje postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora u KBC-u Rijeka koji koristi Medikol.

"Gdje je suglasnost Ministarstva zdravstva Medikolu za zakup prostora u KBC Rijeci? Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna?", upitala je Ivana Kekin.

Podsjetila je da je isto pitanje službeno uputila Ministarstvu zdravstva i KBC-u Rijeka u ime saborskog Odbora, ali da odgovor nije dobila. "Ako je sve u redu, ako je sve zakonito i čisto – zašto Ministarstvo zdravstva skriva istinu i odbija odgovoriti Odboru Hrvatskog sabora, koji u okviru parlamentarnog nadzora kontrolira rad izvršne vlasti?", poručila je Kekin.

Traže istražno povjerenstvo

Kekin je istaknula kako je gotovo 50 tisuća građana svojim potpisom zatražilo odgovore na pitanja vezana uz slučaj Medikol. Upravo zato, navodi, traži se osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o kojem bi Sabor trebao raspravljati u četvrtak, a glasati u petak.

"Pozivam sve zastupnice i zastupnike da podrže njegovo osnivanje. Naša je osnovna i ustavna obveza da branimo javni interes", poručila je Kekin. Dodala je kako su istražna povjerenstva legitiman demokratski alat parlamentarnog nadzora nad izvršnom vlasti.

"Ako je Mark Zuckerberg mogao sjediti pred američkim Kongresom i odgovarati na pitanja zastupnika, onda doista nema nijednog razloga da pred Hrvatski sabor odgovore dođu dati i odgovorne osobe u slučaju Medikol, od Sanadera, preko vlasnika Medikola Rajkovića do Plenkovića", izjavila je Kekin.

Proziva zbog ugovora, najma i režija

Kekin je podsjetila i na nalaze Državne revizije, prema kojima prilikom ulaska Medikola u KBC Rijeka 2009. i 2010. godine, kako tvrdi, nije proveden javni natječaj za zakup prostora, nego je prostor javne bolnice privatnoj poliklinici dodijeljen izravnom pogodbom. Prema njezinim riječima, privatnoj poliklinici bračnog para Rajković omogućeno je da u državnom prostoru započne poslovanje za 5000 kuna najamnine, dok su porezni obveznici godinama plaćali troškove struje, vode i grijanja, iako je, kako navodi, prema ugovorima te režijske troškove trebao plaćati Medikol.

"Statut KBC Rijeka, odluka Vlade RH iz 2018., pa čak i sam ugovor koji su 2025. godine potpisali KBC Rijeka i Medikol jasno predviđaju da je za zakup prostora potrebna prethodna suglasnost Ministarstva zdravstva", upozorila je Kekin.

"Suglasnost nije izdana"

Kekin tvrdi da suglasnost koju je KBC Rijeka zatražio još 2021. godine nije izdana, što, kako navodi, potvrđuje i nalaz Državne revizije.

Unatoč tome, dodaje, u srpnju prošle godine sklopljen je novi ugovor u kojem stoji da se sklapa uz pribavljanje suglasnosti nadležnog tijela te da Medikol koristi prostor bez pravne osnove sve do izdavanja te suglasnosti. Kekin je podsjetila i na slučaj tadašnjeg ravnatelja KBC-a Rijeka Alana Ružića, za kojeg tvrdi da je potpisao sporazum kojim je dug Medikola za neplaćene režije od 257 tisuća eura pretvoren u dug KBC-a Rijeka prema Medikolu od 72 tisuće eura, nakon čega je imenovan ministrom.

"Ako HDZ odbije osnivanje istražnog povjerenstva, poslat će građanima vrlo jasnu poruku: da odgovore ne želi dati i da ovaj model ne želi mijenjati. A i da se plaćanja Medikolu nećemo riješiti dok se ne riješimo HDZ-a", zaključila je Ivana Kekin.