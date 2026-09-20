Kek prokomentirao spornu situaciju kod prvog gola: "Ne razumijem zašto kažete da smo lukavo zabili gol"

Hajduk je danas s početkom od 17 sati igrao protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 8. kola SuperSport HNL-a, a slavila je Rijeka rezultatom 3:0 odnosno golovima Dantasa iz 35. minute, Vignata iz 45'+3 te Adu-Ajdeija iz 58. minute.

Utakmicu je na za MaxSport prokomentirao trener Rijeke Matjaž Kek odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Zasluženo smo pobijedili u pravom derbiju. Imali smo problema u nekom trenutku, ali riješili smo ih na naš način, kako smo se pripremili. Utakmica je bila negdje na granici, imala je dodatnu čar s duelima i odlukama koje su išle malo na našu, malo na njihovu stranu.

Lukavo ste zabili prvi pogodak?

Ne razumijem zašto kažete da smo lukavo zabili prvi gol. Sudac je pustio igrača unutra. Što je trebao? Trčati na drugu stranu terena? Odlučujući je trenutak bio zapravo kad je Hajduku poništen gol. Imali smo tu i sreće, ali morate u ovakvim utakmicama imati sreće i dobrog golmana.

Cijela je momčad dobro funkcionirala, a Vekić je bio sjajan...

Vekić je golman koji je jako dobro branio u Sloveniji, branio je iza Oblaka, tražio je neki novi izazov. Hajduk nije bezveze bio u pozitivnoj seriji. Mi smo znali što radimo. Hajduk ima individualnu kvalitetu i morali smo u svakom trenutku biti koncentrirani. Derbi je bio dobar, kao i atmosfera na tribinama. Sad ne smijem dati igračima da polete. Dao sam im tri i pol slobodna dana.

Sada ste četvrtoplasirani, ispred Dinama...

Ne opterećujem se s tablicom. Lijepo je to za predsjednika kluba. Ako nemaš izgrađenu ekipu i karakter, imat ćeš oscilacije. Želim da imamo dobar govor tijela i na Rujevici i na Maksimiru. Moramo biti pametni, a ne budale pa da sad poletimo.