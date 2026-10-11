Kek: "Ponizili su nas, ovo je katastrofa i sramota"

Nogometaši Rijeke doživjeli su težak poraz u devetom kolu SuperSport HNL-a. Slaven Belupo na domaćem je terenu u Koprivnici slavio s uvjerljivih 4:1, a nakon utakmice trener Riječana Matjaž Kek nije skrivao veliko razočaranje predstavom svoje momčadi. Iako je Rijeka povela pogotkom Tiaga Dantasa iz kaznenog udarca, domaćini su uspjeli preokrenuti rezultat i na kraju potpuno nadigrati goste. Za momčad Silvija Čabraje dvaput je pogodio Ilija Nestorovski, dok su po jedan pogodak postigli Lovro Banovec i Jon Mersinaj.

"Ovo nije dostojno dresa HNK Rijeke"

Nakon susreta Matjaž Kek pred kamerama MAXSporta otvoreno je govorio o lošoj igri svoje momčadi, pritom preuzevši odgovornost za težak poraz. "Čestitam Slavenu. Nadigrali su nas i ponizili. Ovo što smo mi odigrali nakon zabijenog gola nije dostojno dresa HNK Rijeke, to je katastrofa i sramota. Razbili su nas. Naš grijeh, moj grijeh i moja odgovornost je kako je Rijeka danas izgledala u Koprivnici", poručio je Kek.

"Danas nismo zaslužili baš ništa"

Riječki strateg osvrnuo se i na izostanak Tonija Fruka iz početne postave, ali je naglasio kako ozljede ne mogu biti opravdanje za prikazanu igru. "Fruk ima problema s ozljedama duže vremena pa nije igrao od prve minute. Ali nije to bitno, nego odnos", istaknuo je Kek.

Posebno ga je zasmetao pristup njegovih igrača, kao i brojne pogreške u obrani. "Nadtrčali su nas, bili smo neodgovorni u obrani. Morat ćemo porazgovarati. Ne izgledamo dobro na gostovanjima. Protiv Hajduka smo taktički odigrali skroz drugačiju utakmicu. Danas nismo zaslužili baš ništa. Slavenu želim svako dobro u nastavku prvenstva", zaključio je trener Rijeke.

Slaven velikim preokretom stigao do tri boda

Podsjetimo, Rijeka je povela već u sedmoj minuti, kada je Tiago Dantas realizirao ponovljeni kazneni udarac. Domaćini su izjednačili u 35. minuti preko Jona Mersinaja, a početkom drugog poluvremena Lovro Banovec donio je preokret. Potom je na scenu stupio Ilija Nestorovski, koji je s dva pogotka u razmaku od samo šest minuta potvrdio uvjerljivu pobjedu koprivničke momčadi. Slaven Belupo ovom je pobjedom stigao do deset bodova i sedmog mjesta prvenstvene ljestvice, dok je Rijeka ostala peta s 14 bodova.