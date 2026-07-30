VIDEO Kći rock legende doživjela nevjerojatan trenutak na Hvaru, sve je snimila i objavila

Kama Hagar, kći legendarnog američkog rock glazbenika Sammyja Hagara, podijelila je neobičan trenutak koji je doživjela tijekom boravka na Hvaru.

Dok su se ona i njezina sestra vozile brodom, skiper je pustio pjesmu "Heavy metal", upravo onu koju izvodi njihov otac. Djevojke su se iznenadile i nasmijale, a kada ih je skiper upitao što se događa, objasnile su mu da je upravo pustio pjesmu njihovog oca.

Kama je uz snimku poručila kako je riječ o jednom od najneobičnijih i gotovo nestvarnih iskustava koje su njih dvije doživjele u posljednje vrijeme.

Posebnu težinu trenutku daje činjenica da se pjesma slučajno našla na brodu usred plovidbe hrvatskim morem, daleko od mjesta gdje je nastala. Sammy Hagar, poznat kao bivši pjevač grupe Van Halen i uspješan solo izvođač, iza sebe ima desetljeća rock karijere i brojne hitove.

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