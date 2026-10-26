Kći poznatog splitskog glumca u Vučićevu stožeru: Pjevala se pjesma koja veliča ratnog zločinca Ratka Mladića

Iva Štrljić već je godinama povezana sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića, a njezina politička aktivnost odavno je prerasla povremeno izražavanje podrške. Glumica je sudjelovala i u izbornim kampanjama te se našla na stranačkim izbornim listama. Pozornost je ovoga puta izazvalo slavlje u stranačkom stožeru, gdje se nakon izbora, među ostalim, mogla čuti pjesma koja se povezuje s veličanjem Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske.

Mladić je pred međunarodnim sudom pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te drugih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Za Ivu Štrljić politika nije nepoznat teren. Još 2022. godine bila je kandidatkinja SNS-a na izborima za Skupštinu grada Beograda, i to na sedmom mjestu stranačke liste. Tada je također sudjelovala u izbornom slavlju, a javno je izražavala zadovoljstvo rezultatima stranke i vlastitim političkim angažmanom. Svoju podršku Aleksandru Vučiću nije skrivala ni u godinama koje su uslijedile. U javnim nastupima i na društvenim mrežama isticala je pozitivno mišljenje o njegovoj politici, a sudjelovala je i u aktivnostima kojima se promovirala Srpska napredna stranka.

Tako je i prije najnovijih izbora pozivala građane da izađu na birališta i podrže stranku s kojom je politički povezana.

Njezin otac dobro je poznat splitskoj javnosti

Iako je Iva Štrljić glumačku i političku karijeru izgradila u Srbiji, njezino prezime itekako je poznato hrvatskoj javnosti, posebno u Splitu. Njezin otac Milan Štrljić poznati je hrvatski filmski, televizijski i kazališni glumac, rođen 1952. godine u Tordincima. Odrastao je u Splitu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju, a glumu je diplomirao u Beogradu. Tijekom bogate karijere ostvario je niz zapaženih uloga, među kojima se posebno ističe ona u kultnoj seriji "Velo misto". Glumio je i u brojnim drugim filmskim i televizijskim ostvarenjima te ostavio značajan trag u hrvatskom glumištu. Splitskoj publici posebno je poznat i po svojem dugogodišnjem radu u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, gdje je od 2002. do 2010. godine obnašao dužnost intendanta. U tom je razdoblju bio povezan i s organizacijom važnih kulturnih manifestacija, uključujući Splitsko ljeto i Marulićeve dane.

Od televizijskih uloga do političkog angažmana

Iva Štrljić rođena je u Beogradu, gdje je ostvarila niz televizijskih i kazališnih uloga. Hrvatska publika pamti je i po nastupu u popularnoj seriji "Larin izbor". Osim glume, posljednjih se godina sve intenzivnije pojavljuje u političkom životu Srbije, otvoreno podržavajući Vučića i njegovu stranku.

U štabu SNS-a veličali Mladića nakon poraza na izborima Video: Samir Jordamović

Montaža: Nihad Ibrahimkadić https://t.co/FGJSsWn14v — Anadolu BHSC (@aa_balkans) October 25, 2026