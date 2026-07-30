Kći poznatog hrvatskog tajkuna uživa nadomak Splita

Kći poznatog sesvetskog tajkuna Marijana Šarića, poduzetnica Lucija Šarić Lončarek, na Instagramu je objavila fotografiju sa suprugom Markom i sinom Viktorom. Pozirali su u bazenu u Bolu na Braču.

'Mi', napisala je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lucija Šarić Lončarek (@lu_saric)

Njezina objava oduševila je pratitelje. Lucija i Marko vjenčali su se u rujnu 2022., a par je u veljači 2025. dobio sina Viktora.

Lucija je vlasnica i direktorica Medicinsko estetskog centra u Zagrebu, a šira javnost upoznala ju je kao natjecateljicu popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi'.

Nedavno se odlučila za promjenu imidža. Ošišala se te je na Instagramu pokazala novu frizuru koja je oduševila pratitelje, piše Story.

'Kosu sam skratila, malo za promjenu...', napisala je..