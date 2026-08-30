Kći Ene Begović uskoro se udaje: Lana Radeljak proslavila djevojačku zabavu

Lana Radeljak, kći pokojne glumice Ene Begović, koja je rođena u Trpnju, uskoro će stati pred oltar sa svojim dugogodišnjim partnerom Antoniom Barišićem.

Da se približava njihov veliki dan, Lana je otkrila i na Instagramu, gdje je podijelila fotografije s djevojačke zabave.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lana Radeljak (@radeljaklana)

Lana i Antonio upoznali su se u razdoblju kada se on prijavio za sudjelovanje u kulinarskom showu MasterChef, a svoju su vezu prošle godine podigli na novu razinu zarukama.

Kako doznaje Večernji list, par bi se trebao vjenčati sredinom listopada.