Kći Angeline Jolie i Brada Pitta završila u bolnici: "Bila sam ljuta, bolesna i jako usamljena"

Vivienne Marcheline Jolie, 18-godišnja kći holivudskih zvijezda Angeline Jolie i Brada Pitta, prvi je put javno progovorila o zdravstvenim problemima zbog kojih je početkom godine bila hospitalizirana. Mlada umjetnica otkrila je da se liječila zbog poremećaja prehrane, a svoje iskustvo pretočila je u izložbu ilustracija i osobnih dnevničkih zapisa.

Izložba pod nazivom „A Gallery on Patience in Patients” donosi intiman pogled na razdoblje koje je Vivienne provela u bolnici, mjestu koje su ona i njezini prijatelji nazivali „Polje tulipana”.

Svoje radove potpisuje umjetničkim imenom V Marcheline, a kroz crteže i zapise progovorila je o usamljenosti, emocionalnim teškoćama, ali i podršci koju je pronašla tijekom liječenja.

„Nikad se nisam toliko smijala ni plakala”

U uvodnom tekstu izložbe Vivienne je otvoreno opisala kako se osjećala nakon dolaska u bolnicu.

„Početkom ove godine bila sam hospitalizirana zbog poremećaja prehrane. Bila sam ljuta, bolesna i jako usamljena”, napisala je, prenosi Hello!

Ipak, kako je vrijeme prolazilo, bolničko okruženje za nju je postalo mjesto u kojem je pronašla razumijevanje i podršku.

„Ipak, ljubaznost i toplina druge djece i bolničkog osoblja s vremenom su mi pomogli da se otvorim. Nikad se nisam toliko smijala ni plakala, niti sam ikad bila iskrenija prema sebi”, poručila je.

Njezina izložba ne prikazuje samo teško razdoblje liječenja nego i emocionalne promjene kroz koje je prolazila.

„Toliko želim zagrljaj da mi je cijelo tijelo u grču”

Posebnu pozornost privukli su ulomci iz osobnog dnevnika koje je Vivienne izložila uz ilustracije.

Na jednom od crteža prikazana je telefonska govornica, dok na stolcu pokraj nje sjedi tulipan koji drži telefonsku slušalicu.

Uz ilustraciju je priložila zapis od 4. travnja, u kojem je opisala snažnu potrebu za bliskošću.

„Toliko želim zagrljaj da mi je cijelo tijelo u grču”, napisala je.

U drugom zapisu, nastalom 22. travnja, osvrnula se na vlastitu emocionalnu ranjivost i proces oporavka.

„Moram si dopustiti da se raspadnem kako bi mi bilo bolje”, stoji u njezinu dnevniku.

Upravo su takvi osobni zapisi postali središnji dio izložbe, kojom je odlučila javnosti približiti svoje iskustvo liječenja.

Izbacila očevo prezime, sud odobrio promjenu

Vivienneina izložba otvorena je samo nekoliko dana nakon još jedne važne promjene u njezinu životu.

Sud u Los Angelesu odobrio je njezin zahtjev za promjenu prezimena, čime je službeno prestala koristiti prezime Pitt.

Sada se zove Vivienne Marcheline Jolie.

Prema navodima iz izvješća, ona je četvrto dijete Angeline Jolie i Brada Pitta koje je sudskim putem promijenilo prezime.

Prije nje to su učinili Maddox (25), Zahara (21) i Shiloh (20).

Njezin brat blizanac Knox te stariji brat Pax (22) zasad nisu podnijeli takve zahtjeve, a nije poznato namjeravaju li to učiniti.

Vivienne je, međutim, majčino prezime u profesionalnom radu počela koristiti i prije službene promjene.

Angelina Jolie već je govorila o kćerinoj ljubavi prema kazalištu

Još 2024. godine Vivienne je sudjelovala u produkciji brodvejskog mjuzikla „The Outsiders”, nastalog prema istoimenom romanu američke književnice S. E. Hinton.

Upravo je ona potaknula svoju majku Angelinu Jolie da se uključi u projekt.

Vivienne je radila iza pozornice, a u službenom programu predstave bila je navedena kao Vivienne Jolie.

Mjuzikl je poslije osvojio četiri nagrade Tony, uključujući onu za najbolji mjuzikl.

Angelina Jolie tada je javno pohvalila kćerin pristup radu.

„Vrlo je promišljena i ozbiljno shvaća kazalište. Trudi se razumjeti kako može najbolje pridonijeti”, rekla je glumica.

Svoje ilustracije predstavila i na sajmu u Los Angelesu

Osim kazališta, Vivienne posljednjih godina razvija i interes za likovnu umjetnost.

U rujnu ove godine sudjelovala je na uličnom sajmu u Los Angelesu, gdje je predstavila vlastite ilustracije.

Na štandu je prodavala grafike, naljepnice i rođendanske čestitke koje je sama osmislila, a podršku joj je pružio brat blizanac Knox.

Novom izložbom napravila je i osobniji umjetnički iskorak, odlučivši javno podijeliti iskustvo hospitalizacije i oporavka.

Umjesto da govori samo o svom umjetničkom radu ili poznatoj obitelji, 18-godišnjakinja je kroz ilustracije i dnevničke zapise odlučila otvoriti temu poremećaja prehrane, usamljenosti i važnosti podrške tijekom liječenja.