KBC-u Split isporučena su posljednja dva, od ukupno četiri, nova linearna akceleratora čime je splitska bolnica zauzela mjesto jednog od tehnološki najmodernijih centara za radioterapiju u regiji. Ovu kapitalnu investiciju vrijednu 9,9 milijuna eura osigurala je Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Rad na prva dva nova uređaja u KBC-u Split započeo je početkom godine, a završetkom druge faze projekta – rekonstrukcijom prostora i instalacijom preostala dva akceleratora – centar je sada u potpunosti operativan. U sklopu obnove KBC Split je izgradio dvije dodatne dvorane (bunkeri), uredili su se novi tehnički prostori te moderno opremili radni i boravišni prostori za osoblje i pacijente. Trenutno je u tijeku i postavljanje novog CT simulatora te uređaja za brahiterapiju, koji će dodatno proširiti terapijske mogućnosti splitske onkologije.

Predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju, prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, istaknuo je: „Naši bolesnici dobit će najbolju radijacijsko-onkološku skrb, pravovremeno i u skladu s drugim modalitetima liječenja, bez bojazni od prekida terapije. Ovdje bih posebno naglasio i važnost ljudskog faktora – uređaji znače, ali educirano, spremno i sposobno osoblje znači i više. Na Klinici smo se sustavno pripremali za ovaj iskorak: 30 liječnika, među kojima 10 doktora znanosti i 7 profesora i docenata, 22 inženjera medicinske radiologije, 9 medicinskih fizičara te 27 specijalista i specijalizanata onkologije i radioterapije jamče izvrsnost u pružanju optimalne, pravovremene i personalizirane radioterapije svakom potrebitom bolesniku“.

KBC Split sada raspolaže sa četiri nova linearna akceleratora – jednim stereotaksijskim i tri dvofotonska. Inače, stereotaksijski linearni akcelerator koristi se za vrlo precizno zračenje malih, jasno ograničenih tumora, s minimalnim oštećenjem okolnog zdravog tkiva. Ova vrsta terapije poznata je kao stereotaksijska radiokirurgija (SRS) ili stereotaksijska radioterapija (SBRT/SABR), a najčešće se koristi za liječenje tumora mozga (primarnih i metastatskih), ranih stadija plućnih tumora kod pacijenata koji nisu kandidati za operaciju, te tumora jetre, gušterače, nadbubrežne žlijezde, kralježnice i zdjelice. Dvofotonski linearni akcelerator koristi se pak za precizno i učinkovito zračenje tumora različitih dubina u tijelu, uključujući složenije, dublje smještene ili veće tumore, uz bolju zaštitu okolnog zdravog tkiva. Primjenjuje se za širok spektar malignih bolesti, poput tumora prostate, dojke, glave i vrata, ginekoloških tumora, pluća, abdomena i gastrointestinalnog trakta.

Ovim povodom ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić istaknula je: „Današnji dan predstavlja važan iskorak za KBC Split, ali i za javni zdravstveni sustav. Puštanjem u rad sva četiri nova linearna akceleratora od kojih je jedan stereotaksijski, KBC Split postaje jedan od tehnološki najnaprednijih radioterapijskih centara u regiji, opremljen prema najvišim europskim standardima. Ovi sustavi omogućuju individualizirani pristup liječenju svakog pacijenta – od onih s najčešćim tumorima do onih s kompleksnim ili rijetkim lokalizacijama. To je standard moderne onkologije kojem težimo: pravovremeno, precizno i dostupno liječenje, prilagođeno potrebama svakog bolesnika. Time ne samo da unaprjeđujemo pojedinačnu skrb, već i jačamo kapacitete javnog zdravstvenog sustava, podižući standarde na razinu najboljih europskih praksi.“

Ravnatelj KBC-a Split, izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, naglasio je: „Dodatno smo učvrstili svoj status vodećeg onkološkog centra južne Hrvatske primopredajom posljednja dva od ukupno četiri linearna akceleratora najnovije generacije. Time značajno povećavamo kapacitete za pružanje usluga radioterapije i potvrđujemo našu predanost misiji – osiguravanju pravovremene, precizne i složene onkološke skrbi za sve pacijente. Posebno smo ponosni što je projekt rekonstrukcije i tehnološkog opremanja Klinike za onkologiju i radioterapiju proveden bez zastoja u liječenju pacijenata. Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu zdravstva na velikoj potpori u realizaciji ovog značajnog projekta“.

Kupnja novih linearnih akceleratora dio je najvećeg ulaganja u onkološku infrastrukturu u povijesti hrvatskog javnog zdravstva – ukupno 85 milijuna eura kojima će biti modernizirani ključni bolnički centri diljem zemlje. Nabavljeno je ukupno 21 linearni akcelerator, 9 CT simulatora, 4 HDR brahiterapijska uređaja i brojna prateća oprema. Ovim ulaganjima ne samo da se unapređuje kvaliteta liječenja, već se osigurava i jednaka dostupnost vrhunske radioterapije pacijentima u svim dijelovima Hrvatske.