KBC Split uveo novu mogućnost liječenja

Klinički bolnički centar Split uključen je u organizirani nacionalni program kućne hemodijalize, važan iskorak hrvatske nefrologije i zdravstvenog sustava kojim se bolesnicima s kroničnom bubrežnom bolešću omogućuje liječenje u vlastitom domu.

Kućna hemodijaliza omogućuje odabranim i educiranim bolesnicima provođenje terapije u sigurnim uvjetima vlastitog doma, uz kontinuiranu stručnu podršku nefrološkog tima. Time se smanjuje potreba za čestim putovanjima u dijalizni centar, a bolesnicima se omogućuje veća samostalnost, lakše usklađivanje terapije s obiteljskim i poslovnim obvezama te bolja kvaliteta svakodnevnog života.

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„Za KBC Split ovaj program ima posebno značenje jer velik broj bolesnika koji se liječe u ovom centru dolazi s otoka, iz Dalmatinske zagore i udaljenijih dijelova Dalmacije. Za njih redovita putovanja do bolnice nekoliko puta tjedno mogu biti dugotrajna, zahtjevna i iscrpljujuća. Upravo zato kućna hemodijaliza predstavlja važan korak prema dostupnijoj, fleksibilnijoj i pacijentu prilagođenoj nefrološkoj skrbi“, kazao je dr. sc. Ivo Jeličić, voditelj hemodijalize Zavoda za nefrologiju, dijalizu i arterijsku hipertenziju.

U splitskoj bolnici dva bolesnika već su uspješno završila edukaciju i započela liječenje u vlastitom domu, čime je ovaj model skrbi iz faze planiranja prešao u svakodnevnu kliničku praksu. Jedan od njih je g. Srećko Listeš čiji su se članovi obitelji, otac, stričevi i rođaci također borili s policistozom bubrega. „Dijaliza, jasno je, produžuje život, a kućna dijaliza olakšava život i pacijentima i liječnicima. Iako uređaje koje su odabrali stručnjaci valja inženjerski doraditi, nakon sedamdesetak odrađenih dijaliza moje se zdravstveno stanje poboljšava i osjećam se dobro. Unutarnje čovjekovo stanje omogućuje prihvaćanje teškoća i paradoksa postojanja, a naše je dostojanstvo temeljeno na unutarnjim vrijednostima. Stoga, kućnu dijalizu preporučam svim pacijentima dok ju mogu samostalno obavljati“.

Osim u Kliničkom bolničkom centru Split, edukacija bolesnika za kućnu hemodijalizu započela je i u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Kliničkom bolničkom centru Rijeka i Kliničkoj bolnici Dubrava. Uz pacijente, edukaciju je prošlo i medicinsko osoblje. „Edukacijski proces za provođenje kućne hemodijalize potrebno je prilagoditi individualnim potrebama pacijenta, o čemu ovisi i njegovo trajanje. U završnom dijelu procesa pacijent samostalno provodi postupak u odvojenim prostorijama odjela hemodijalize, a nakon procjene tima započinje liječenje kod kuće“, kazala je, u ime sestrinskog tima za kućnu hemodijalizu KBC-a Split Stjepana Mišković, mag. med. techn.

Program kućne dijalize rezultat je stručnog zalaganja vodećih hrvatskih nefrologa okupljenih u Hrvatskom društvu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora. U Hrvatskoj se trenutačno dijalizira oko 2.600 bolesnika, od čega se 146 liječi peritonejskom dijalizom. Uvođenjem kućne hemodijalize na nacionalnoj razini, Republika Hrvatska zaokružila je proces uspostave suvremenih kućnih metoda nadomještanja bubrežne funkcije te se svrstala među europske zemlje koje bolesnicima omogućuju najmodernije oblike liječenja u kućnim uvjetima. Uz hemodijalizu u dijaliznom centru, peritonejsku dijalizu i transplantaciju bubrega, pacijentima je sada sustavno dostupna i kućna hemodijaliza.

„Kućna hemodijaliza ne zamjenjuje postojeće oblike liječenja za sve bolesnike, nego predstavlja dodatnu mogućnost za one pacijente koji zadovoljavaju medicinske, tehničke i edukacijske uvjete za sigurno provođenje terapije kod kuće. Nakon pažljivog odabira i edukacije bolesnici mogu sigurno provoditi terapiju u vlastitom domu, uz stalnu podršku našeg nefrološkog tima. Time im omogućujemo veću slobodu, samostalnost i kvalitetu života, a istodobno zadržavamo visoku razinu stručnog nadzora i sigurnosti liječenja”, kazala je doc. prim. dr. sc. Ivana Kovačević Vojtušek, nefrolog KBC-a Split i dopredsjednica Hrvatskom društvu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a.

Nakon što je KBC Split postao transplantacijski centar za bubreg, uvođenje kućne hemodijalize dodatno potvrđuje njegovu ulogu u razvoju suvremene nefrološke skrbi u Dalmaciji. Uključivanjem u nacionalni program kućne hemodijalize KBC Split nastavlja razvijati dostupnu, suvremenu i pacijentu usmjerenu nefrološku skrb. Cilj je bolesnicima omogućiti liječenje što bliže mjestu stanovanja, uz očuvanje sigurnosti, stručnog nadzora i kvalitete zdravstvene skrbi.