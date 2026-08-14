KBC Split: Sedam pacijenata životno ugroženo nakon požara, ukupno zbrinuto 36 osoba

Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem velikom požaru na području Lokve Rogoznice, u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon liječničke obrade, 14 pacijenata je zadržano na bolničkom liječenju, dok su ostali pušteni na kućnu njegu.

Među hospitaliziranima je i sedam pacijenata koji se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi. Još troje pacijenata smješteno je u jedinici intenzivne skrbi, dok se ostali liječe na bolničkim odjelima.

Kod većine ozlijeđenih riječ je o opeklinama, dok su neki pomoć zatražili zbog respiratornih tegoba izazvanih udisanjem dima.

Iz KBC-a Split navode kako su odmah angažirani svi raspoloživi medicinski timovi kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje velikog broja ozlijeđenih. Zbog povećanog priljeva pacijenata dodatno su pozvani i djelatnici koji su se nalazili na godišnjem odmoru.

Podaci KBC-a pokazuju ozbiljnost posljedica požara, koji je tijekom noći zahvatio šire područje Lokve Rogoznice i okolice.