KBC Split prvi u Hrvatskoj primijenio matične stanice iz koštane srži u liječenju čeljusnog zgloba

Na Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split učinjen je značajan iskorak u području regenerativne medicine. Prvi put u KBC-u Split, ali i u Hrvatskoj, izveden je zahvat primjene autolognog koncentrata koštane srži, koji sadrži matične stanice iz koštane srži i druge regenerativne čimbenike, u liječenju degenerativnih promjena čeljusnog zgloba.

Riječ je o suvremenom biološkom pristupu liječenju kojim se nastoji iskoristiti prirodni regeneracijski potencijal organizma. Koncentrat je dobiven iz koštane srži samog pacijenta, obrađen tijekom zahvata te potom apliciran u zahvaćeni čeljusni zglob. Budući da se koristi vlastiti biološki materijal pacijenta, riječ je o autolognoj terapiji.

Autologni koncentrat koštane srži bogat je mezenhimskim progenitorskim stanicama, odnosno stanicama koje imaju važnu ulogu u procesima obnove tkiva, kao i drugim biološki aktivnim čimbenicima koji mogu pridonijeti regeneraciji. Cilj ovog zahvata je potaknuti prirodnu obnovu zglobnih struktura i zglobne hrskavice, ublažiti bol te poboljšati funkciju čeljusnog zgloba kod odabranih pacijenata.

Zahvat je izveo tim Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju koji su činili dr. sc. Ema Puizina, doc. Danijel Jerković, dr. sc. Dinko Martinović i doc. Slaven Lupi-Ferandin, uz stručnu podršku medicinskih sestara operacijske sale Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju te anesteziološkog tima.

„Regenerativna medicina posljednjih godina značajno mijenja pristup liječenju bolesti lokomotornog sustava, a njezina primjena sve više nalazi mjesto i u maksilofacijalnoj kirurgiji. Primjenom autolognog koncentrata koštane srži, koji sadrži matične stanice iz koštane srži i druge regenerativne čimbenike, nastojimo iskoristiti prirodni regeneracijski potencijal organizma kako bismo kod odabranih pacijenata očuvali funkciju zgloba, smanjili simptome i poboljšali kvalitetu života. Posebno smo ponosni što je ovaj zahvat prvi put izveden upravo u KBC-u Split, čime potvrđujemo da naši pacijenti imaju pristup najsuvremenijim metodama liječenja koje se primjenjuju u vodećim svjetskim centrima“, istaknula je voditeljica tima, dr. sc. Ema Puizina.

Ovim zahvatom Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split postao je prvi centar u Hrvatskoj koji je ovu metodu primijenio u liječenju patologije temporomandibularnog zgloba. Pročelnik Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju dr. Saša Ercegović je naglasio da je „uvođenje naprednih regenerativnih terapija još jedna potvrda kontinuiranog razvoja Zavoda i KBC-a Split te njihove usmjerenosti na primjenu suvremenih, znanstveno utemeljenih metoda liječenja u korist pacijenata“.