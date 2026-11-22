Klinički bolnički centar Split pokrenuo je postupak nabave projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju sustava pripreme i distribucije tople vode, a jedan od glavnih ciljeva izričito je povezan s prevencijom bakterije Legionella pneumophila. Riječ je o bakteriji koja u određenim uvjetima može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, osobito za osjetljive bolesničke skupine. Zato je pouzdanost vodovodnih instalacija važan dio ukupne zdravstvene sigurnosti bolničkih prostora.

Procijenjena vrijednost projektiranja iznosi 45.000 eura bez PDV-a, a dokumentacija obuhvaća bolničke lokacije Firule, Križine i Zagvozd. Rok za dostavu ponuda istekao je 20. studenoga 2026. godine, dok je predviđeno trajanje ugovora 24 mjeseca. Važno je naglasiti da ova nabava predstavlja pripremu budućih zahvata, a ne dokaz da je legionela već pronađena u bolničkoj vodi.

Posebna pozornost temperaturi i cirkulaciji vode

Jedan od ključnih ciljeva navedenih u projektnoj dokumentaciji jest održavanje odgovarajućih temperaturnih uvjeta u sustavu potrošne tople vode. U tehničkom opisu izričito se navodi cilj osiguravanja temperature od najmanje 60 Celzijevih stupnjeva na svim izljevnim mjestima, uz trajnu prevenciju razvoja i širenja bakterije Legionella pneumophila. Projektanti će pritom morati razraditi tehnička rješenja koja će odgovarati zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima bolničkog sustava.

Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, bakterije iz roda Legionella mogu se razmnožavati u neodgovarajuće održavanim vodenim sustavima, osobito kada voda stagnira i kada su temperature pogodne za njihov rast. Zaraza se može dogoditi udisanjem sitnih kontaminiranih kapljica vode, primjerice tijekom tuširanja, dok se ne prenosi uobičajenim kontaktom među ljudima. Upravo su pravilna cirkulacija, nadzor temperature te redovito održavanje i dezinfekcija vodovodnih sustava ključne preventivne mjere.

Na Križinama su predviđeni novi recirkulacijski vodovi

Dokumentacija posebno ističe potrebu naknadne ugradnje recirkulacijskih vodova na Poliklinici Križine. Njihova je svrha omogućiti kvalitetnije kruženje tople vode kroz sustav i izbjeći dijelove instalacije u kojima se voda nepotrebno zadržava. Takva rješenja važna su u velikim objektima s razgranatom mrežom cjevovoda i različitom učestalošću korištenja pojedinih prostora.

Planirana je i etapna zamjena dotrajalih cjevovoda, uz hidrauličko uravnoteženje sustava. Poseban uvjet jest izvođenje radova bez prekida redovnog funkcioniranja bolnice, što će zahtijevati precizno planiranje faza i usklađivanje zahvata s radom pojedinih odjela. Upravo će projektna dokumentacija morati odgovoriti na pitanje kako obaviti složene instalaterske zahvate u objektima koji svakodnevno primaju velik broj pacijenata.

Zašto su u projekt uključeni Firule, Križine i Zagvozd?

Nabava obuhvaća izradu snimke postojećeg stanja, potrebna mjerenja, idejna rješenja, glavne i izvedbene projekte te troškovnike zasebno po lokacijama. Time bi KBC trebao dobiti precizniju sliku potrebnih zahvata, njihove tehničke zahtjevnosti i budućih investicijskih troškova. Usluga uključuje i projektantski nadzor tijekom izvođenja radova.

Pozornost privlači i uključivanje Zagvozda, uz dvije velike splitske bolničke lokacije. Iz objavljenih podataka nije moguće zaključiti kakvo je trenutačno stanje instalacija na svakoj od njih niti koja će zahtijevati najveća ulaganja. Ti će podaci biti poznatiji nakon obrade postojećeg stanja i pripreme projekta.

Nabava ne znači da je u bolnici otkrivena legionela

Spominjanje legionele u dokumentaciji ne bi trebalo poistovjećivati s potvrđenom zdravstvenom opasnošću za pacijente. Nema podataka u pregledanoj dokumentaciji da je bakterija otkrivena u KBC-u Split ili da je došlo do pojave legionarske bolesti povezane s ovom nabavom. Riječ je o planiranju preventivnih i infrastrukturnih mjera, a njihova je svrha smanjiti mogućnost razvoja rizika u budućnosti.

Za potpuniju sliku bilo bi važno doznati koliko su stare postojeće instalacije, kakvi su rezultati redovitih mikrobioloških ispitivanja i kolika će biti konačna procijenjena vrijednost građevinsko-instalaterskih zahvata. Dodatno pitanje odnosi se na način na koji će se postići projektirane temperature uz istodobnu zaštitu pacijenata od prevruće vode na izljevnim mjestima. Bolnička infrastruktura često je nevidljiva javnosti, ali njezina sigurnost i pouzdanost izravno utječu na svakodnevne uvjete liječenja.