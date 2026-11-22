Klinički bolnički centar Split priprema uređenje imunohistokemijskog laboratorija Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju na Firulama. U postupku jednostavne nabave procijenjena vrijednost građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova iznosi 28.400 eura bez PDV-a, dok je predviđeno trajanje izvođenja 45 dana. Riječ je o zahvatu u dijelu bolničkog sustava koji ima važnu ulogu u dijagnostici različitih bolesti, uključujući maligne tumore.

Prema podacima koje KBC Split objavljuje na svojim službenim stranicama, na Kliničkom odjelu za patologiju godišnje se obradi oko 36.000 uzoraka, a obavlja se i približno 22.000 imunohistokemijskih analiza. Takvi podaci pokazuju koliko je laboratorijska dijagnostika važna za svakodnevni rad velikog bolničkog sustava. Uređenje prostora u kojem se provode specijalizirane analize zato je značajno za organizaciju rada, iako sama nabava ne podrazumijeva automatsko proširenje dijagnostičkih kapaciteta.

Što je imunohistokemija i zašto je važna pacijentima?

Imunohistokemija je laboratorijska metoda koja omogućuje otkrivanje određenih biljega, najčešće proteina, u uzorcima tkiva. Pritom se koriste posebna protutijela koja se vežu na tražene strukture i omogućuju njihovo prepoznavanje mikroskopskim pregledom. Metoda je osobito važna u patologiji jer može pomoći liječnicima u razlikovanju pojedinih bolesti i vrsta tumora.

Takve analize često predstavljaju dio šire dijagnostičke obrade, zajedno s klasičnim patohistološkim pregledom i drugim laboratorijskim metodama. Njihovi rezultati mogu pružiti dodatne informacije o obilježjima tumorskog tkiva, što liječnicima pomaže pri postavljanju preciznije dijagnoze i planiranju daljnjeg liječenja. Ipak, svaka se analiza tumači u kontekstu cjelokupnog zdravstvenog stanja pacijenta i ostalih dijagnostičkih nalaza.

Na Firulama djeluje regionalni centar za patologiju

Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split ima regionalnu ulogu u patohistološkoj, molekularnoj, citološkoj i sudskomedicinskoj dijagnostici. Prema službenom opisu ustanove, laboratoriji za patologiju i molekularnu patologiju nalaze se na lokalitetu Firule, u sklopu Patološko-anatomskog kompleksa. Ondje se obrađuju bioptički i operativni uzorci te provode brojne specijalizirane dijagnostičke analize.

Važnost rada Zavoda dodatno potvrđuje velik broj uzoraka koji se obrađuju tijekom godine. Takav opseg aktivnosti zahtijeva odgovarajuće laboratorijske uvjete, pouzdanu infrastrukturu i stalno održavanje prostora u kojima se provode dijagnostički postupci. Zato i razmjerno manje građevinsko ulaganje može biti važno za funkcioniranje specijalizirane bolničke djelatnosti.

Radovi su procijenjeni na 28.400 eura

Predmet aktualne nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke i instalaterske radove u imunohistokemijskom laboratoriju. Procijenjena vrijednost iznosi 28.400 eura bez PDV-a, a predviđeni rok izvođenja je 45 dana. Pri ocjenjivanju ponuda cijena nosi 80 posto bodova, dok se preostalih 20 posto odnosi na duljinu jamstvenog roka za izvedene radove.

Rok za zaprimanje ponuda istekao je 20. studenoga 2026. godine, ali iz dostupnih podataka zasad nije potvrđen odabir izvođača. Također, nije službeno potvrđeno hoće li tijekom uređenja laboratorija biti potrebna privremena reorganizacija dijagnostičkog rada. To će biti važno razjasniti prije početka izvođenja radova kako bi se utvrdilo na koji će se način osigurati kontinuitet obrade pacijentskih uzoraka.

Iako vrijednost ovog zahvata nije velika u usporedbi s opsežnim bolničkim investicijama, riječ je o ulaganju u prostor važan za specijaliziranu dijagnostiku. Iz objavljenog predmeta nabave ne proizlazi da se istodobno nabavlja nova dijagnostička oprema niti da će se zbog radova skratiti vrijeme čekanja na nalaze. Takvi bi učinci zahtijevali dodatnu potvrdu KBC-a Split, dok je trenutačno riječ o planiranom uređenju laboratorijskog prostora.