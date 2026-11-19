Tijekom akcije zainteresirani građani moći će besplatno obaviti spirometriju, jednostavnu i bezbolnu pretragu kojom se procjenjuje plućna funkcija, te dobiti savjete zdravstvenih djelatnika o očuvanju zdravlja pluća, čimbenicima rizika i važnosti pravodobnog prepoznavanja simptoma bolesti.

Kronična opstrukcijska plućna bolest jedna je od vodećih kroničnih nezaraznih bolesti dišnog sustava. Karakterizira je trajno ograničenje protoka zraka kroz dišne putove, a najčešći simptomi uključuju dugotrajan kašalj, iskašljavanje, otežano disanje i osjećaj nedostatka zraka. Budući da se simptomi često razvijaju postupno, bolest može godinama ostati neprepoznata.

Pušenje je najvažniji čimbenik rizika za razvoj KOPB-a, no bolesti mogu pridonijeti i dugotrajna izloženost onečišćenom zraku, prašini i štetnim česticama. Rano otkrivanje bolesti, prestanak pušenja i pravodobno liječenje ključni su za usporavanje njezina napredovanja i očuvanje kvalitete života oboljelih.

Ovogodišnji Svjetski dan KOPB-a obilježava se pod međunarodnim sloganom „Rana dijagnoza i liječenje za bolji život”, čime se dodatno naglašava važnost pravodobnog prepoznavanja bolesti i dostupnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi.

U akciji će sudjelovati liječnici specijalisti i specijalizanti te medicinske sestre i tehničari Klinike za plućne bolesti KBC-a Split, uz podršku Hrvatske udruge medicinskih sestara – Podružnice KBC Split i Hrvatske komore medicinskih sestara Splitsko-dalmatinske županije.

Pozivamo građane da se odazovu akciji, provjere zdravlje svojih pluća i iskoriste priliku za razgovor sa zdravstvenim stručnjacima.