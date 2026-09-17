KBC Split dobio novi uređaj za otkrivanje melanoma vrijedan gotovo 73 tisuće eura: "Koža je veliko zlopamtilo, vrati vam sve iz djetinjstva i adolescencije"

Na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Split danas je održana primopredaja novog digitalnog dermatoskopa za rano otkrivanje i praćenje melanoma i drugih tumora kože. Uređaj vrijedan 72.875 eura u cijelosti je financirala Splitsko-dalmatinska županija.

Primopredaji su nazočili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, zamjenik župana Stipe Čogelja, zamjenik ravnatelja KBC-a Split dr. Marko Jukić te predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti dr. Dubravka Vuković.

Jukić: „Cilj nam je što bolja zdravstvena skrb za cijelu Dalmaciju“

Zamjenik ravnatelja KBC-a Split dr. Marko Jukić zahvalio je Županiji na nabavi uređaja, istaknuvši kako je riječ o još jednoj donaciji kojom se odgovara na potrebe pacijenata i zdravstvenih djelatnika.

– Suradnja naše Županije i KBC-a Split na vrlo je visokoj razini. Imamo uvijek zajednički cilj, a cilj je osigurati što bolju zdravstvenu skrb pacijentima i svim stanovnicima grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije te, budući da smo regionalni centar, i cijele Dalmacije – kazao je Jukić.

Naglasio je kako je Klinika za kožne i spolne bolesti izrazito opterećena velikim brojem pacijenata.

– Ima dosta pacijenata koji ovdje gravitiraju jer smo regionalni centar za cijelu Dalmaciju. Uređaj će im dobro doći. Neka bude na korist svima nama jer svi smo mi, ako već nismo, potencijalni pacijenti – poručio je Jukić.

Boban: „Nadamo se da će melanomi biti otkriveni na vrijeme“

Župan Blaženko Boban objasnio je kako je došlo do inicijative za nabavu uređaja. Posebno je zahvalio djelatnicima Klinike na njihovu sudjelovanju u javnozdravstvenim akcijama i pregledima koji se organiziraju izvan bolničkih prostorija.

– Vrlo često sudjeluju u javnozdravstvenim pregledima koji se organiziraju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, primjerice u Đardinu. Oni su perjanica toga i uvijek su nam dostupni pri realizaciji javnozdravstvenih pregleda na lokacijama dostupnima građanima – rekao je Boban.

Upravo se tijekom takvih preventivnih akcija, istaknuo je, kod dijela građana otkriju promjene zbog kojih ih se potom upućuje na daljnju obradu i liječenje.

– Ovaj uređaj, koji je Splitsko-dalmatinska županija u cijelosti donirala, vrijedan je više od 72 tisuće eura. Digitalni dermatoskop jedan je od najsuvremenijih uređaja u ovom segmentu, u otkrivanju melanoma kod potencijalnih pacijenata, odnosno nas građana koji imamo određene probleme – kazao je.

Boban je upozorio i na rast broja melanoma.

– Nadam se da će taj broj melanoma, koji rapidno raste među našim sugrađanima, doista na vrijeme biti detektiran i ovim novim uređajem – rekao je župan te dodao kako će Županija i dalje, u okviru svojih mogućnosti, pomagati KBC-u Split.

Klinika mjesecima imala problem zbog nedostupnosti uređaja

Predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti dr. Dubravka Vuković naglasila je kako je novi digitalni dermatoskop za njih izuzetno važan. Podsjetila je da je i prethodni uređaj bio donacija Splitsko-dalmatinske županije.

– Ova donacija nama je izuzetno važna i vrijedna i na neki je način nastavak donacija jer je i prethodni uređaj također donirala Splitsko-dalmatinska županija. Imali smo nekoliko mjeseci blokadu rada upravo zbog nedostupnosti uređaja i nadamo se da ćemo sada nadoknaditi sve propuštene termine tijekom kojih pacijenti nisu uspjeli obaviti svoje dugogodišnje praćenje – kazala je Vuković.

Istaknula je kako je incidencija melanoma u Hrvatskoj vrlo visoka te da velik broj bolesnika kontinuirano treba dermatološku skrb.

Ambulanta za digitalnu dermatoskopiju, objasnila je, nije mjesto na koje pacijenti dolaze na prvi pregled niti je riječ o klasičnom probiru.

– To je izdvojena, usko specijalistička ambulanta. Indikaciju za pregled dobivaju posebni pacijenti. To su osobe koje imaju više od 60 madeža, osobe koje su preboljele melanom i imaju više od 40 madeža, imunosuprimirani i transplantirani bolesnici, osobe fototipa 1 te osobe sa sindromom displastičnih nevusa. Specijalist dermatolog indicira daljnji probir i praćenje putem uređaja za digitalnu dermatoskopiju – pojasnila je.

Za novi uređaj kaže da pripada samom vrhu tehnologije koja se trenutačno koristi u ovom području.

– Uređaj koji smo sada dobili zahvaljujući Splitsko-dalmatinskoj županiji najmoderniji je na tržištu tog tipa i zaista se ne trebamo posramiti kada se uspoređujemo s ostalim klinikama u Republici Hrvatskoj i Europi – istaknula je Vuković.

Nedostatak kadra ostaje velik problem

Novi uređaj riješit će jedan od problema Klinike, no Vuković upozorava da ostaje drugi veliki izazov – nedostatak djelatnika.

– Ono što nam je trenutačno problem jest nedostatak kadra. Kolege koji su ovdje, vjerujte mi, daju 150 posto kako bi nadoknadili nedostatak kadra i omogućili kontinuitet dermatološke zdravstvene skrbi našim pacijentima. Svima im od srca zahvaljujem na nadljudskom naporu i trudu koji svakodnevno ulažu – rekla je.

„Na jugu Hrvatske posebno smo izloženi“

Govoreći o prevenciji, Vuković je naglasila da ona ne može biti isključivo zadatak dermatologa. Važnu ulogu imaju liječnici obiteljske medicine, ali i edukacija stanovništva od najranije dobi.

– Mi već provodimo programe edukacije djece predškolske i školske dobi kako bi se ta djeca i njihovi roditelji senzibilizirali na važnost redovitih pregleda kože već od najranije životne dobi – kazala je.

Posebno je upozorila na stanovništvo juga Hrvatske.

– Mislim da smo mi posebno izložena populacija ovdje na jugu Hrvatske jer velik dio našeg stanovništva većinu vremena provodi na otvorenom i zaposlen je u turističkim djelatnostima, pri čemu su ljudi izloženi većoj količini ultraljubičastog zračenja nego, primjerice, stanovništvo na sjeveru Hrvatske. Imamo incidenciju koja zaista kontinuirano raste i svake godine bilježimo porast – upozorila je.

Iako je melanom i dalje jedna od opasnijih vrsta karcinoma, mogućnosti liječenja znatno su napredovale.

– Imamo nove terapijske opcije koje su itekako produljile preživljenje, ali i poboljšale perspektivu tih bolesnika. Već sada je ovo što imamo puno bolje nego što je bilo kada sam ja, primjerice, bila studentica medicine. Napredak postoji, ali melanom, nažalost, i dalje ostaje jedna od smrtonosnih vrsta karcinoma – rekla je Vuković.

„Za djecu mlađu od tri godine nema mjesta na otvorenom suncu“

Predstojnica Klinike ponovila je i najvažnije preporuke za zaštitu od sunca.

Građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najjače insolacije, otprilike između 10 i 16 sati, uz praćenje UV indeksa koji je danas lako dostupan putem mobilnih telefona i pametnih satova.

– Što se tiče sredstava za zaštitu od sunca, preporučuje se nanošenje pola sata prije izlaska na otvoreno i odgovarajuća reaplikacija svaka dva sata kada ste vani, odnosno svaki put nakon izlaska iz vode i brisanja ručnikom – rekla je.

Uz kreme za zaštitu od sunca, podsjetila je na važnost sunčanih naočala s UV filtrom i pokrivala za glavu sa širokim obodom.

Posebno je apelirala na roditelje male djece.

– Za dojenčad i djecu mlađu od tri godine zaista nema mjesta na otvorenom suncu i tu je potreban poseban oprez. Često u turističkim ambulantama, nažalost, vidim djecu naših posjetitelja i turista koja budu neadekvatno zaštićena ili završe s opeklinama. To je tužno i nedopustivo vidjeti u 21. stoljeću – poručila je.

„Koža je vrlo veliko zlopamtilo“

Vuković je upozorila da posljedice pretjeranog izlaganja suncu ne moraju biti vidljive odmah, nego se mogu pokazati godinama kasnije.

– Nažalost, koža je vrlo veliko zlopamtilo i vrati vam sve ono što ste joj učinili u djetinjstvu i adolescenciji. Mi našim bolesnicima često kažemo: „Čuvajte se sunca“, a oni odgovaraju: „Ja vam više ne idem na sunce.“ Međutim, zaborave što su radili s 15, 16 ili 25 godina. Posljedice toga mogu se pojaviti kasnije u životu i tada postaju vidljive – upozorila je.

Upravo zato Klinika dodatno ulaže u edukaciju najmlađih. Vuković je navela da imaju i odobrene projekte HRZZ-a kroz koje će se djecu na njima prilagođen način učiti pravilima zaštite od sunca.

Kao pozitivan primjer izdvojila je Australiju.

– Australci su pokazali vrlo dobre modele koliko se ulaganjem u edukaciju djece i mladih može prevenirati i smanjiti incidencija melanoma u populaciji. Nadam se da ćemo, po uzoru na njih, i mi tako djelovati u skoroj budućnosti – zaključila je dr. Dubravka Vuković.