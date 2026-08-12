KAZNENA PRIJAVA NAKON THOMPSONOVA KONCERTA Šibenski antifašisti tvrde da je devastiran zaštićeni Spomen-park Šubićevac

Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Šibensko-kninske županije podnijela je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba tvrtke koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubićevcu, kao i protiv zasad nepoznatih izvođača radova. Informaciju je u srijedu objavio Šibenik IN, koji donosi detalje kaznene prijave.

Prijava se odnosi na sumnju u počinjenje kaznenog djela oštećenja i uništenja kulturnog dobra, a sve je povezano sa zahvatima koji su, prema navodima prijavitelja, izvedeni uoči Thompsonova koncerta održanog 4. kolovoza na stadionu Šubićevac. Kako prenosi Šibenik IN, iz ZUABA-e tvrde da su na prostoru zaštićenog Spomen-parka Šubićevac, koji je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, prije koncerta izvedeni građevinski i hortikulturni zahvati bez potrebnih odobrenja. U prijavi navode sječu većeg broja stabala i autohtone vegetacije te probijanje ograde memorijalne cjeline.

Konzervatori izašli na teren

Posebno je značajan podatak koji prenosi Šibenik IN da je na teren izašao i šibenski Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija. Prema navodima iz kaznene prijave, utvrđeno je da su zahvati izvedeni bez prethodnih konzervatorskih uvjeta i potrebnog odobrenja. Šibenski antifašisti smatraju da je na taj način došlo do svjesnog oštećenja zaštićenog kulturnog dobra, a u kaznenoj prijavi traže da se utvrdi i precizan opseg nastale štete. Navode i da je MUP još 2. kolovoza, nakon njihove prijave, o cijelom slučaju sastavio zapisnik. Ističu kako činjenica da je prostor nakon održanog koncerta očišćen, prema njihovu stajalištu, ne mijenja činjenicu da je potencijalno nastala trajna šteta na zelenilu i povijesnom integritetu spomen-područja.

Traže utvrđivanje broja posječenih stabala

U prijavi se, među ostalim, traži da policija u suradnji s Konzervatorskim odjelom pribavi službenu dokumentaciju te utvrdi koliko je stabala posječeno, nakon čega bi nadležna tijela trebala utvrditi postoji li kaznena odgovornost osoba obuhvaćenih prijavom. Iz ZUABA-e Šibensko-kninske županije, kako piše Šibenik IN, navode i da bi Konzervatorski odjel paralelno trebao razmatrati druge moguće oblike odgovornosti zbog zahvata na zaštićenom prostoru. Riječ je, valja naglasiti, o navodima iz podnesene kaznene prijave, dok će tek postupanje policije i državnog odvjetništva pokazati postoje li elementi kaznenog djela i eventualna odgovornost prijavljenih osoba.