Kazne pljuštale na moru: U samo sedam dana policija sankcionirala 56 prekršaja

U proteklih sedam dana, od 31. kolovoza do 7. rujna 2026. godine u pomorskom prometu tijekom obavljanja poslova sankcionirano je ukupno 56 različitih prekršaja.

Policijski službenici Pomorske policije Split, sankcionirali su 15 osoba zbog „glisiranja“ unutar propisanih zona zabrane, odnosno vožnje plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su novčanim kaznama u visini od 400 €. Prilikom upravljana gliserima, skuterima i sličnim brodicama na mlazni pogon obavezno je poštivanje propisa i pravila ponašanja na moru, kako bi se na taj način izbjegle mogućnosti prometne nesreće.

Ostali sankcionirani prekršaji najvećim dijelom su se odnosili na: nedozvoljeno sidrenje, prekrcaj, neposjedovanje zakonom propisane dokumentacije (poput dozvole za voditelja brodice, police osiguranja, vinjete).

S obzirom na još uvijek povećan intenzitet prometa na moru, upozoravamo sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila, kako bi zabilježili što manje negativnih događaja na moru.