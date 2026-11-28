Bivši predsjednik vlade kineske autonomne regije Guangxi Zhuang, Lan Tianli, u petak je osuđen na smrtnu kaznu s dvogodišnjom odgodom izvršenja zbog primanja mita u vrijednosti većoj od 587 milijuna juana, odnosno oko 88 milijuna američkih dolara, prenosi China daily.

Presudu je donio sud u gradu Changdeu, u središnjoj kineskoj pokrajini Hunan, koji je 64-godišnjem bivšem dužnosniku doživotno oduzeo politička prava i naložio zapljenu cjelokupne osobne imovine.

Sud je odredio da će Lan, nakon što mu smrtna kazna po isteku dvogodišnje odgode bude preinačena u doživotni zatvor u skladu sa zakonom, ostatak života morati provesti iza rešetaka, bez mogućnosti daljnjeg smanjenja kazne ili uvjetnog otpusta.

Također je naloženo da se sva dosad vraćena nezakonito stečena imovina, kao i prihodi ostvareni njezinim korištenjem, predaju državnoj riznici. Nastavit će se i postupak povrata preostale imovine.

Gotovo dva desetljeća zloupotrebljavao položaj

Sud je utvrdio da je Lan između 2008. i 2025. godine zloupotrebljavao niz visokih političkih i državnih funkcija kako bi pojedincima i organizacijama pogodovao u poslovanju, dodjeli ugovora za različite projekte te imenovanjima na određene položaje.

Zauzvrat je nezakonito primao novac i vrijedne predmete, čija je ukupna vrijednost premašila 587 milijuna juana.

U obrazloženju presude navedeno je da se radi o iznimno velikom iznosu mita te da je svojim postupcima prouzročio osobito tešku štetu državnim i javnim interesima, zbog čega je sud ocijenio da postoje razlozi za izricanje smrtne kazne.

Priznao krivnju i vratio većinu nezakonito stečene imovine

Sud je, međutim, uzeo u obzir niz olakotnih okolnosti. Dio kaznenih djela ostao je u pokušaju, a Lan je nakon privođenja priznao počinjena djela te istražiteljima dobrovoljno otkrio većinu slučajeva primanja mita za koje dotad nisu znali.

Priznao je krivnju, izrazio kajanje i aktivno sudjelovao u povratu nezakonito stečene imovine. Prema navodima suda, većina novca i imovine koje je doista primio već je vraćena.

Upravo su te okolnosti bile razlog zbog kojeg sud nije odredio neposredno izvršenje smrtne kazne.

Desetljećima obnašao visoke političke funkcije

Lan Tianli rođen je u regiji Guangxi, profesionalnu karijeru započeo je 1980. godine, a pet godina poslije postao je član Komunističke partije Kine.

Veći dio karijere proveo je u rodnoj regiji. Krajem 2011. godine postao je potpredsjednik regionalne vlade, 2018. preuzeo je vodstvo regionalnog političkog savjetodavnog tijela, a 2021. imenovan je predsjednikom vlade autonomne regije Guangxi Zhuang.

Disciplinska i nadzorna istraga protiv njega pokrenuta je u svibnju 2025. godine, dok je u prosincu iste godine izbačen iz Komunističke partije i razriješen javnih dužnosti.

Kineska antikorupcijska tijela tada su ga optužila za stvaranje frakcija unutar stranke, jačanje osobnog političkog utjecaja, politički oportunizam i opiranje nadzoru nadležnih tijela. Utvrđene su i nepravilnosti pri imenovanju dužnosnika te nedopušteno primanje darova i novca.

Tužiteljstvo je optužnicu zbog primanja mita podignulo u travnju 2026. godine, a javno suđenje održano je 30. srpnja. Tijekom završnog obraćanja sudu bivši kineski dužnosnik priznao je krivnju i izrazio kajanje.