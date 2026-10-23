Kazna za Štimca u sporu protiv Našeg Hajduka. Plaća tisuće eura zbog poziva na "vješanje za onu stvar" na Rivi

Nogometni trener i bivši igrač hrvatske reprezentacije i Hajduka Igor Štimac nepravomoćno je izgubio spor protiv Udruge Naš Hajduk zbog niza optužbi, ali i uvreda koje je godinama javno iznosio na njezin račun. Općinski sud u Splitu dosudio je nedavno Udruzi 3500 eura naknade štete, više od 1100 eura parničnih troškova i pripadajuće kamate. Presuda nije pravomoćna i u tijeku je žalbeni postupak, piše Index.

No ni sudska presuda Štimca očito nije spriječila da nastavi s vrlo sličnim javnim prozivkama. Nakon Torcinog kortea uoči utakmice s Ajaxom u kojem je bilo nacističkih i antisemitskih pjesma i povuka Štimac se ponovno obrušio i na Naš Hajduk.

U objavi na Facebooku ustvrdio je da Hajduk ima "preko 300 zaposlenih u klubu preko udruge NH" koji ga, prema njegovoj tvrdnji, godišnje koštaju više od 20 milijuna eura. Dodao je da se od javnosti očekuje da vjeruje kako više nema "nepotizma ni uhljeba", u što on, napisao je, ne vjeruje.

Za tvrdnju da je više od 300 ljudi zaposleno "preko udruge NH" nije ponudio dokaz, a dostupni financijski podaci Hajduka ne potvrđuju takvu konstrukciju. Trošak zaposlenika kluba uključuje i igrače i stručni stožer, dok se broj zaposlenih prema službenim podacima ne približava Štimčevoj brojci od 300.

Opet Naš Hajduk, opet "uhljebi" i nepotizam

To je posebno zanimljivo u kontekstu nepravomoćne presude protiv Štimca u koju je Index dobio uvid. Sud Štimcu nije osporio pravo da kritizira model upravljanja Hajdukom, utjecaj Udruge na klub ili način na koji se raspolaže novcem. Naprotiv, u obrazloženju je naglašeno da su to legitimne teme javne rasprave.

Problem je, prema sudu, nastao kada je Štimac uz kritiku počeo iznositi ozbiljne optužbe o reketarenju, prijetnjama, pranju novca, krađi i mogućem "zločinačkom pothvatu", uz niz uvreda.

Sada ponovno govori o nepotizmu i uhljebima te iznosi vrlo konkretnu tvrdnju o stotinama zaposlenih koje povezuje s Našim Hajdukom.

Nakon naci-kortea napao i Torcidu

Povod za njegovu novu objavu bio je korteo Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa 15. listopada, tijekom kojeg su se čuli nacistički i antisemitski povici, spominjali Adolf Hitler, Auschwitz i Anne Frank, za koju se masovno pjevalo da je "ku*va židovska".

Štimac je ponašanje dijela navijača osudio. "Glupost ideje onog koji je režirao korteo i poveo skandiranje Hitleru, Auschwitzu i spominjao Anne Frank samo dokazuje nisku razinu razumijevanja kritičnosti stanja u našem društvu", napisao je. No nije ostao samo na osudi kortea. Prozvao je Torcidu zbog nasilja prema neistomišljenicima, prijetnji, napada na igrače i financijske štete koju navijački incidenti nanose Hajduku. Istodobno je ponovno otvorio svoju dugogodišnju temu načina na koji se klubom upravlja i uloge Našeg Hajduka.

Mladim je pripadnicima Torcide poručio da su "zavedeni". "Širom otvorite oči, momci. Zavedeni ste, napravili ste pogrešku, preispitajte tko su vam vođe i tko je sugerirao da se ovo napravi", rekao je za RTL. Zatim je govorio o "ubačenim elementima" među navijačima te tražio pojedinačnu odgovornost. "Oni imaju svoje ime i prezime, njih treba sankcionirati", nastavio je Štimac.

U kasnijoj objavi sve je proširio na ono što je nazvao "specijalnim ratom Vučića i domaćih izdajnika protiv RH". Prozvao je Aleksandra Vučića, Milorada Pupovca, SDP, Možemo i dio hrvatskih medija.

Dio medija nazvao je "svesrpskima", a novinare na kraju objave "crvima".

Sud mu je već objasnio gdje vidi granicu

Upravo je takav način izražavanja bio ključan i u sporu s Našim Hajdukom. No, Štimac poruku suda očito nije prihvatio.

Presuda se odnosila na njegove javne nastupe između 2018. i 2020. godine. U tom je razdoblju Naš Hajduk nazivao "fantomsko-orjunaškom udrugom", ljude povezane s njom "grobarima", "neznalicama i uhljebima", a članove "masnom ekipom" koja se želi "mastiti što više".

Na Novoj TV izjavio je da Hajduk vodi "jedna sekta", a u intervjuu Sportskim novostima govorio je o "prevari zvanoj Naš Hajduk", "skupini prevaranata", "teroru i jednoumlju". Jedna od najtežih izjava bila je ona iz 2018., kada je, govoreći o ljudima koje je povezivao s upravljanjem Hajdukom, rekao da ih treba "objesiti na Rivi za onu stvar pa da ih svak može usput onako pljucnuti malo".

Tvrdio da ima elemenata pranja novca

Štimac je iznosio i optužbe koje su daleko nadilazile pogrdne izraze. U Bujici je govorio da "apsolutno ima elemenata pranja novca", spominjao nepotizam i "transparentno otimanje Hajdukova novca". Tvrdio je da Naš Hajduk prema tvrtki Tommy koristi "reketarske metode", dok se u drugoj objavi pitao je li dio vodstva udruge bio uključen u "zločinački pothvat". Za pojedince je napisao da bi mu bilo draže da su "pošteni i glupi nego pokvarene lopine".

Ton njegovih istupa dobro ilustrira i poruka predsjedniku Udruge Naš Hajduk Toniju Baletiću, kojeg je nazivao "Balegić".

"Balegiću, prestani srat i povedi svoja govna zajedno s Arsenom Baukom (saborski zastupnik SDP-a, op. a.) iz Hajduka! Dosta ste lagali (...) odj***** više i pustite da hrvatski Hajduk prodiše", napisao je.

Kritika dopuštena, uvrede i neutemeljene optužbe nisu

Sud je pritom napravio jasnu razliku između Štimčeva prava na kritiku i načina na koji je to pravo koristio.

Propitivanje rada Našeg Hajduka, njegova utjecaja na klub, izbora članova Nadzornog odbora i načina raspolaganja novcem sud je smatrao legitimnim. Da je Štimac ostao na tome, prema obrazloženju presude prevagnula bi sloboda izražavanja.

No sud je zaključio da je kritikama redovito dodavao vrijeđanje, izrugivanje i teške optužbe koje je predstavljao kao činjenice. U obzir je uzeto i to što nije riječ o jednom ispadu. Štimac je slične tvrdnje godinama ponavljao na Facebooku, televiziji i u intervjuima, a njegove su izjave prenosili brojni mediji. Zbog svega toga sud je Našem Hajduku dosudio 3500 eura. Udruga je tražila 5972,53 eura, ali joj puni iznos nije dosuđen.

Presuda još nije pravomoćna i o njoj će se odlučivati u žalbenom postupku. No dok taj postupak traje, Štimac je ponovno otvorio isti front - Našem Hajduku opet spočitava uhljebe i nepotizam, Torcidu poziva da "provjetri redove", a novinare naziva "crvima".