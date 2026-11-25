Najviše nagrada, njih četiri, osvojila je predstava “Kuća je velika, ne može se ona nosit” redatelja Romana Nikolića ujedno i autora uz Doroteu Šušak. I to nagrade:

Za najbolju predstavu u cjelini

Romano Nikolić za najbolje redateljsko ostvarenje – Drama

Mirej Stanić za najbolju žensku ulogu, umjetničko ostvarenje drama, za ulogu Majke

Dorotea Šušak i Romano Nikolić za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst

Peta nagrada ide Marjanu Nejašmiću Baniću za najbolju sporednu mušku ulogu za ulogu Munua u predstavi “Skup” Marina Držića u režiji Paola Magellija, koja je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i Kazališta Marina Držića.

Za ovogodišnju Nagradu hrvatskog glumišta uz nagrađene bile su još dvije nominacije. Dorian Vicić za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina u predstavi "Kuća je velika, ne može se ona nosit" te Nika Lilek za najbolje umjetničko ostvarenje u kategoriji Ples za žensku ulogu u predstavi “Othello” u koreografiji Maše Kolar.

Podsjetimo kako je predstava "Kuća je velika, ne može se ona nosit" do sada osvojila četiri Marula na 36. Marulićevim danima predstava: za najbolju predstavu u cjelini, za dramaturgiju (Dorotea Šušak i Romano Nikolić), za umjetničko ostvarenje / scenografija (Zdravka Ivandija Kirigin) i za glumačko ostvarenje Mirej Stanić (uloga Majke). Predstava je također bila nominirana za Zlatni studio za najbolju predstavu, kao i Mirej Stanić za najbolju žensku ulogu.

Izvođači su: Edi Jertec, Mirej Stanić, Angela Bulum, Jasna Jukić, Nika Matušić/Gabriela Redžić, Nikola Radoš i Dorian Vicić.