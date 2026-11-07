„Kazališni sat” u Parizu proslavio svoju 630. izvedbu pred ispunjenim gledalištem

Na poziv Hrvatskog lektorata na Sorbonni, Gradsko kazalište mladih Split gostovalo je u Parizu, no zbog štrajkova prosvjetnih djelatnika predstava se, nažalost, nije mogla održati u prostorima samoga Sveučilišta Sorbonne. Zahvaljujući susretljivosti i gostoprimstvu franjevaca, izvedba je održana u Franjevačkom samostanu, na čemu im Gradsko kazalište mladih upućuje posebnu i iskrenu zahvalnost.

Uvodnu riječ održala je profesorica Nikolina Anzulović, lektirica hrvatskog jezika na Sorbonni, koja je pozdravila okupljene i najavila predstavu istaknuvši kako je ovo gostovanje dio već tradicionalne suradnje između Gradskog kazališta mladih Split i Sveučilišta Sorbonne. Ta suradnja predstavlja vrijedan most između hrvatske kazališne umjetnosti, akademske zajednice i hrvatskog iseljeništva, potvrđujući važnost očuvanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture izvan granica domovine.

U predstavi su igrali Nada Kovačević, Siniša Novković, Vinko Mihanović, Maro Drobnić i Ivo Perkušić. Posebno mjesto pripada glumici Nadi Kovačević, koja je jedina članica izvorne glumačke postave i koja predstavu igra još od njezine prve izvedbe. Njezina dugogodišnja prisutnost na sceni svjedoči o iznimnoj kazališnoj trajnosti, predanosti i kontinuitetu ovoga naslova.

Na kraju izvedbe publika je glumce nagradila dugotrajnim pljeskom, potvrdivši koliko je predstava snažno odjeknula među gledateljima. Ravnatelj Gradskog kazališta mladih Split Ivo Perkušić zahvalio je domaćinima i publici na srdačnom prijemu te izrazio zadovoljstvo ostvarenom suradnjom, istaknuvši nadu da će se ona nastaviti i u budućnosti. Pritom je posebno naglasio važnost dobre organizacije i potpore Grada Splita i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, zahvaljujući kojem je ovo gostovanje i realizirano.

Ovaj poseban kazališni susret bio je mnogo više od gostovanja – bio je to susret hrvatske kulture, jezika i kazališne umjetnosti s publikom koja, živeći izvan domovine, njeguje povezanost s hrvatskim kulturnim identitetom. Ispunjeno gledalište i iznimno topla reakcija publike još su jednom potvrdili koliko kazalište može biti snažan prostor zajedništva, prepoznavanja i kulturne povezanosti.

Svojim dugogodišnjim životom na sceni, „Kazališni sat” potvrđuje vrijednost kazališta koje nadilazi vrijeme i prostor, a njegova 630. izvedba u Parizu ostat će zabilježena kao još jedan važan trenutak u njegovoj iznimnoj kazališnoj povijesti.