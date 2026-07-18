Kazališni hit oduševio publiku na Mertojaku: Amfiteatar – Krug ispunjen do posljednjeg mjesta

U sklopu 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku, u organizaciji Gradskog kotara Mertojak, održana je hit komedija „Kamo ide ovAI svijet?” Kazališta Moruzgva, koja je pred prepunim Amfiteatrom – Krug publici priredila večer ispunjenu smijehom i odličnom atmosferom. Tražilo se mjesto više, a brojni Mertojačani, Splićani i gosti još su jednom pokazali koliko cijene kvalitetna kulturna događanja na otvorenom.

Jedinstveni amfiteatar, okružen mertojačkim neboderima, ponovno je postao središte zajedništva i kulturnog života kvarta. Posebno zadovoljstvo bilo je ugostiti Kazalište Moruzgva, iza kojeg stoji Splićanka i dijete Mertojaka Ecija Ojdanić, koja je upravo u ovom kvartu odrasla. Njezino kazalište već je ranijih godina gostovalo na Mertojaku s predstavama „Vla Vla Vlajland” i „Ništa im neće bit’”, a i ovoga puta publika je dugotrajnim pljeskom nagradila vrhunsku izvedbu. U glavnim ulogama nastupili su Lovre Kondža i Domagoj Ivanković, publici dobro poznati iz popularne televizijske serije „Kumovi”, koji su svojim humorom i izvrsnom glumom oduševili sve prisutne.

Publiku je u ime organizatora pozdravio i zahvalio za sve ove godine zajedništva kotarski vijećnik Dražen Nikolić.

Večer je dodatno uljepšao Mertojačanin Nađan Dumanić, koji je prije početka predstave izveo recital, a Gradski kotar Mertojak uručio mu je zahvalnicu za dugogodišnji doprinos očuvanju kulturne baštine i sudjelovanju u programu Večeri dalmatinske riči.

Ova još jedna iznimno posjećena večer potvrdila je da je Kulturno ljeto na Mertojaku postalo nezaobilazan dio ljetnih kulturnih događanja u Splitu te da građani prepoznaju i podržavaju programe koji okupljaju zajednicu i donose kulturu u srce kvarta.

Gradski kotar Mertojak zahvaljuje svim posjetiteljima, izvođačima i suradnicima koji su svojim dolaskom i doprinosom još jednom pokazali da Mertojak živi kulturu.