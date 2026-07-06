Kazališni hit JEDAN ZA SVE / ONE FOR ALL (A Three Musketeers Tale) stiže u Hvarsko kazalište

Nakon uspješne premijere i izvedbi u Dubrovniku, međunarodna kazališna produkcija JEDAN ZA SVE / ONE FOR ALL (A Three Musketeers Tale) gostuje u Hvarskom kazalištu, gdje će imati dvije izvedbe 7. i 8. srpnja s početkom u 21:30 sati.

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Publiku očekuje dinamična, duhovita i suvremena interpretacija klasika Tri mušketira koja donosi potpuno novo kazališno iskustvo. Što se događa kada ostarjeli D'Artagnan završi u tamnici, daleko od dana svoje najveće slave? Oko njega se okuplja šarolika družina glumaca koja pokušava rekonstruirati njegovu legendarnu mladost, stvarajući predstavu ispunjenu humorom, neočekivanim obratima, mačevanjem i kazališnom čarolijom.

Ova originalna adaptacija romana Alexandrea Dumasa spaja fizički teatar, brze transformacije likova i kostima te vrhunsku komediju, nudeći publici uzbudljivu kazališnu avanturu koja će oduševiti i ljubitelje klasike i novu publiku. Tekst predstave potpisuju Filip Krenus, Darija Mikulandra Žanetić i Jelena Maržić, dok režiju potpisuje britanski redatelj Sean Aita. Međunarodna glumačka postava iz Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva donosi svjež, energičan i suvremen pogled na jednu od najpoznatijih pustolovnih priča svih vremena.

GLUMCI

Stephen Louis: D’Artagnan

Lucas Albion: Porthos, Bonacieux, Queen Anne

Nick Howard-Brown: Cardinal Richelieu, Athos

Jessica Spalis: Milady de Winter, King Louis

Lucinda Davidson: Constance, Aramis, Duke of Buckingham

Predstava se izvodi na engleskom jeziku. Ulaznice su dostupne putem platforme Adriaticket za 7. srpnja i Adriaticket za 8. srpnja te na blagajni Hvarskog kazališta prije početka predstave.