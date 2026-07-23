Close Menu

Kazališna večer pod zvijezdama okupila brojne uzvanike u Kaštilcu, pogledajte tko je sve stigao na Držićev "Skup"

Bacite oko na našu FOTOGALERIJU

Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac večeras su mjesto okupljanja ljubitelja kazališta i kulturnog života. U sklopu 72. Splitskog ljeta tamo se, s početkom u 21 sat, izvodi "Skup", jedno od najpoznatijih djela Marina Držića, u novom čitanju uglednog europskog redatelja Paola Magellija.

Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split, koja donosi suvremenu interpretaciju Držićeve bezvremenske komedije o škrtosti, ljubavi i opsesiji novcem. Magellijeva režija, poznata po modernom pristupu klasičnim djelima, još je jednom privukla brojnu publiku.

Poseban ugođaj jedinstvenog ambijenta Kaštilca privukao je i mnoga poznata lica iz kulturnog, javnog i društvenog života. Brojni uzvanici ispunili su gledalište te uživali u još jednoj kazališnoj večeri pod zvjezdanim nebom, potvrdivši kako Splitsko ljeto i dalje ostaje jedno od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji.

U našoj fotogaleriji pogledajte tko je sve stigao na predstavu "Skup".

predstava skup hnk split kastilac foto karmen vlastelicic jaksa veic 17
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0