Kazališna večer pod zvijezdama okupila brojne uzvanike u Kaštilcu, pogledajte tko je sve stigao na Držićev "Skup"

Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac večeras su mjesto okupljanja ljubitelja kazališta i kulturnog života. U sklopu 72. Splitskog ljeta tamo se, s početkom u 21 sat, izvodi "Skup", jedno od najpoznatijih djela Marina Držića, u novom čitanju uglednog europskog redatelja Paola Magellija.

Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split, koja donosi suvremenu interpretaciju Držićeve bezvremenske komedije o škrtosti, ljubavi i opsesiji novcem. Magellijeva režija, poznata po modernom pristupu klasičnim djelima, još je jednom privukla brojnu publiku.

Poseban ugođaj jedinstvenog ambijenta Kaštilca privukao je i mnoga poznata lica iz kulturnog, javnog i društvenog života. Brojni uzvanici ispunili su gledalište te uživali u još jednoj kazališnoj večeri pod zvjezdanim nebom, potvrdivši kako Splitsko ljeto i dalje ostaje jedno od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji.

U našoj fotogaleriji pogledajte tko je sve stigao na predstavu "Skup".