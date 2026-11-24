Tko ne voli dobar vic? A ako ga priča Tarik Filipović, smijeh je gotovo zagarantiran! Jedan od najomiljenijih hrvatskih glumaca i televizijskih voditelja stiže na Teatar uz more s najnovijim autorskim projektom „FilipoVICshow”, komedijom koja je već osvojila prve simpatije zagrebačke publike.

Nakon zagrebačke premijere u Ludoj kući, Tarik je nastavio nizati izvedbe, te ne krije kako ga vesele prve reakcije publike.Stoga je s novom komedijom već krenuo na kazališno putovanje!

Splitska publika neće dugo čekati na priliku da se uvjeri u njegovu novu kazališnu transformaciju. Upravo je Teatar uz more jedno od prvih gostovanja koje će ugostiti ovu novu komediju, a Tarik će se 6. prosinca u 20 sati pobrinuti da završetak godine u Splitu bude ispunjen smijehom i odličnom zabavom.

„Tarik je na Teatru uz more uvijek rado viđen gost. Posljednjih godina našu publiku iznova nasmijava novim predstavama, a sada nam, nakon zagrebačke premijere, stiže s najnovijom komedijom 'FilipoVICshow'. Publiku očekuju smijeh i odlična zabava – a da će tako biti, pobrinut će se upravo Tarik!”, poručuje Damir Bubalo iz Teatra uz more.

Njegovo viCočanstvo – VIC!

Ovoga puta Tarik na pozornicu izlazi prvi put bez klasične glumačke uloge, ali s vrlo jasnim zadatkom – preuzeti ulogu vicmahera i nasmijati publiku do suza!

Iza naziva „FilipoVICshow” krije se mnogo više od običnog pričanja viceva. Tarik publiku vodi na duhovito i zanimljivo putovanje kroz povijest humora, istražujući odakle vicevi dolaze, tko ih smišlja, kada je zapisan prvi vic u povijesti i kako su nastali neki od najpoznatijih junaka naših omiljenih šala.

Čemu smo se smijali kao djeca, tko je plavušama dodijelio glavnu ulogu u vicevima i kada je Chuck Norris počeo uživati u vicevima o sebi? Jesu li pravi junaci viceva Suljo i Mujo, Huso i Haso ili neka treća kombinacija? Izumiru li vicevi kao oblik usmene predaje i tko je zapravo neokrunjena kraljica viceva – Fata ili Barica?

Na sva ta pitanja Tarik će pokušati odgovoriti na svoj prepoznatljiv, duhovit i neposredan način, uz brojne anegdote, dosjetke i iznenađenja.

Autorski tekst potpisuju Leon Zrile i Tarik Filipović, a režiju Tarik Filipović.

Ako tražite odličan način za završetak kazališne godine i večer ispunjenu smijehom, „FilipoVICshow” idealna je prilika za druženje s jednim od najboljih domaćih zabavljača.

U nastavku repertoara Teatra uz more pogledajte:

6.12. u 10 (USKORO RASPRODANO) i 17 sati - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT, božićna pustolovina za djecu - Bojan Jambrošić, Ana Dora Bajto i Mateja Majerle

6.12. u 20 sati - FilipoVICshow - Tarik Filipović

23.1. u 20 sati - GRINTALO - HNK Šibenik

28.1. u 20 sati - SOLO U DVOJE - Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić

31.1. I 1.2. u 20 sati - MAMA SE OPILA KO MAJKA - Kazalište KEREMPUH

4.2. u 20 sati - KAD UDARI JUŽINA - Petra Kraljev i Jagoda Kumrić

11.2. u 20 sati - MATER NOSTER - Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero