Kava kod Uglešića: "Otišla sam na kavu iz znatiželje, izašla sam s drugačijom slikom o starosti"

Na kavi o kojoj priča cijela Dalmacija, onoj kod Uglešića, do sada je bilo preko 1000 građana - i stariji bračni parovi, i odrasla djeca sa svojim roditeljima.

Zbog velikog interesa, u ponedjeljak, 24. kolovoza, od 10 do 18 sati, Uglešić Health & Care centar u Dugopolju ponovno otvara vrata za kavu i neobavezan razgled prostora. A mi donosimo dojmove nekih od dosadašnjih posjetitelja:

Korčulanka: "Nisam tako nešto ni zamišljala"

„Već na ulazu dočekala nas je opuštena atmosfera - kava, kratko druženje, bez ikakve žurbe i bez osjećaja da smo na 'obilasku ustanove'. Kroz prostor su nas, kao i ostale posjetitelje, vodili sami vlasnici, bračni par Uglešić, koji su svakoj skupini strpljivo objašnjavali čemu je koji prostor namijenjen.“

„Ono što me najviše iznenadilo bio je dojam da uopće nisam u zdravstvenoj ustanovi. Sobe s pogledom na Mosor, kapelica, zajednički prostori uređeni do detalja da se ljudi u njima osjećaju dobro, prehrana prilagođena potrebama svake osobe - nisam tako nešto ni zamišljala“, kaže gospođa koja je došla s Korčule.

„A tek kad smo čuli o svakodnevnim vizitama - da će korisnike svako jutro obilaziti tim od četiri stalna liječnika, uz još jednog specijalista u rotaciji - shvatila sam koliko je ovo zapravo ozbiljan medicinski projekt, unatoč tome što prostor djeluje toplo i domaće“, nastavlja oduševljeno pri odlasku.

„Svakome bih preporučila da ovo pogleda i vidi sam, jer dok ne vidiš, ne možeš ni zamisliti da nešto može biti ovako savršeno. Ovdje se ne brine samo o medicinskoj skrbi - vidi se svekolika briga i za društveni i za kulturni život korisnika, uz visoku medicinsku skrb“, govori gospođa iz okolice Solina.

„Najviše me se dojmio trenutak kad je bračni par Uglešić, dok su nam pokazivali jednu od soba, spomenuo da su prostor gradili misleći i na sebe - na to da bi i sami jednog dana htjeli ovako živjeti u trećoj dobi“.

Sličan dojam ostavio je centar i na posjetiteljicu koja je bila pratnja gospodinu upisanom za smještaj:

Treća kava pa otvorenje

„Mislim da je ovo u Hrvatskoj jedinstven centar, koji pruža takvu razinu skrbi da se čovjek u našim godinama neće osjećati odbačeno i samo.

Mi smo bez riječi i samo se nadamo da će tako ostati i ubuduće, te da će gospodin biti zadovoljan smještajem u vašoj ustanovi.“

Prilika za sve koji centar još nisu posjetili je 24. kolovoza, kada se održava treća, posljednja 'Kava kod Uglešića' prije nego centar primi svoje prve korisnike. „Zadnja opremanja su u tijeku i uskoro otvaramo vrata prvim korisnicima. Zahvalni smo svima koji su našli vremena i posjetili nas, zahvalni smo na svim upitima i interesu za naš centar, posebno, veliko hvala našim partnerima koji su uz nas od početka ovog putovanja. A prije toga, čekamo vas! Dođite na kavu, upoznajte centar, prije nego postane dom svima kojima je potreban“, poručuju investitori, bračni par Uglešić.

Sve informacije dostupne su na www.uglesichealthandcare.hr i na društvenim mrežama centra.

Kava kod Uglešića 3 24. kolovoza (ponedjeljak) od 10.00 do 18.00 sati Uglešić Health & Care centar, Matice Hrvatske 27, Dugopolje Nema prijava ni rezervacija Dobrodošli!