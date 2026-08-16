Kava kod Uglešića oduševila Dalmaciju: "Ovakvo mjesto još nismo vidjeli"

Drugo izdanje 'Kave kod Uglešića', održano ranije ovog mjeseca privuklo je više od 600 posjetitelja u Uglešić Health & Care centar u Dugopolju. Uz kavu, kolače i ugodan razgovor, posjetitelji su mogli razgledati prostor prije završetka radova - a kroz centar ih je, kao i prošli put, proveo bračni par Uglešić i njihovi voditelji odjela.

Tijekom cijelog dana, od 10 do 18 sati, posjetitelji su dolazili bez najave. Svi koji su došli prošli su cijeli centra i ostali u razgovoru s Uglešićima koji su im pokazivali prostore poliklinike, Senior dijela za smještaj starijih, bolničke odjele te odjel kratkog smještaja objašnjavajući pritom čemu je koji prostor namijenjen i kako će izgledati svakodnevni život korisnika.

"Upisala sam se za smještaj"

„ Ovako nešto ne samo u Dalmaciji, već i šire, ne postoji. Oduševljena sam razinom brige koju ćemo imati – od 21 specijalista liječnika koji će biti sa nama u istom prostoru, svakodnevno, do nutricionista koji će nam prilagođavati prehranu. A u sklopu centra imam i kapelicu jer mi je vjera jako bitna. Došla sam sa kćerkom bez očekivanja i oduševila sam se. Upisala sam se za smještaj“, rekla nam je posjetiteljica na odlasku.

„Moji roditelji su sve stariji i ovakva mi je priča itekako blizu. Drago mi je što napokon postoji mjesto gdje bi imali i medicinsku skrb i kvalitetan, ispunjen život“', rekao je jedan od posjetitelja.

„Došla sam iz znatiželje, a otišla sam oduševljena. Ovo uopće ne izgleda kao ustanova. Vidjelo se da su Ana i Boran razmišljali o svakom detalju i zaista stvarali po tome kako bi i sami proveli starost', rekla je jedna od posjetiteljica.

Bračni par Uglešić i ovaj put osobno je dočekao goste. „“Najveća nagrada nam je kad nam ljudi ispričaju da prate projekt preko društvenih mreža, ali da je neusporediv doživljaj vidjeti sve uživo i da su jednostavno ostali bez teksta. Sama činjenica da se ljudi upisuju na listu na licu mjesta, nama kao paru koji je osmislio cijelu viziju, daje veliki vjetar u leđa.”

Novi termin

Svaki razgovor s posjetiteljima nama znači jednako koliko i njima. Posjetitelji su bili puni pitanja, zaustavljali su se, pitali detalje, stvarno ih je sve zanimalo“, poručili su investitori.

„Kada netko nakon obilaska kaže da će dovesti svoje roditelje jer vidi koliko kvalitetan život mogu imati, znamo da smo na dobrom putu. To je za nas najveća nagrada“, dodali su.

A zbog velikog interesa i brojnih dodatnih upita koji su stigli na adresu Centra tijekom dana, „Kava kod Uglešića 3“ stiže 24.kolovoza (ponedjeljak). Svi zainteresirani mogu posjetiti Centar od 10. do 18. sati te bez termina i rezervacije samo popiti kavu ili i razgledati prostorije, te razgovarati sa bračnim parom Uglešić.

Informacije o centru dostupne su na www.uglesichealthandcare.hr

Kava kod Uglešića 3 24.kolovoza (ponedjeljak) od 10. do 18. sati Uglešić Health & Care centar, Matice Hrvatske 9, Dugopolje