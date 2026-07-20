Kava kod Uglešića – centar po prvi put otvara vrata javnosti!

U petak, 24. srpnja, od 8 do 20 sati, svi građani moći će po prvi put posjetiti Uglešić Health & Care centar u Dugopolju i uz kavu i razgovor razgledati prostor prije potpunog završetka radova.
Odabir datuma nije slučajan: 24. srpnja obilježava se kao dan koji u svijetu promiče brigu o sebi i mentalno zdravlje, a 26. srpnja obilježava se Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji se poklapa sa blagdanom sv. Ane i Joakima, Isusovih djeda i bake za što je Papa Lav XIV odabrao temu „Tebe ja zaboraviti neću“ . Upravo tu poruku Uglešić centar želi podijeliti sa Splitom i cijelom regijom – da briga o sebi i najbližima počinje otvorenošću, informiranošću i podrškom zajednice.
Uglešići cijeli dan na raspolaganju
Na kavu kod Uglešića može se doći kroz cijeli dan. Nema prijava, rasporeda ni obaveznog razgledavanja, dođete kada vam odgovara i popijete kavu uz druženje i neobavezno razgledavanje. Bračni par Uglešić cijeli će dan biti na raspolaganju svim zainteresiranima kako bi iz prve ruke čuli o ideji i viziji.
I iza ove ideje je bračni par Uglešić, investitori koji su prostor osmislili i financirali s ciljem da Dalmaciji donesu jedinstvenost, mjesto kakvo ne postoji u jugoistočnoj Europi. Stoga poručuju:„ Uskoro završavamo s radovima u našem Centru i želimo da vidite kako će izgledati. Čekamo vas na kavi 24.srpnja“.
No, to nije sve.
- kolovoza će biti Dan otvorenih vrata kada će cijeli objekt biti službeno predstavljen javnosti. Tog dana posjetitelje će dočekati i cijeli liječnički tim Uglešić centra, spremni odgovoriti na sva pitanja i predstaviti sve usluge i sadržaje koje će centar nuditi. Dan otvorenih vrata namijenjen svima – kako onima koji razmišljaju o smještaju za sebe ili člana obitelji, tako i onima koji žele saznati više o tome kako izgleda najkvalitetnija briga o starijim osobama u modernom okruženju.
Kava kod Uglešića
24. srpnja (petak) od 8.00 do 20.00 sati.
Uglešić Health & Care centar, Matice Hrvatske 9, Dugopolje.
Nema prijava ni rezervacija.
Dobrodošli!