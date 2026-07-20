Kava kod Uglešića – centar po prvi put otvara vrata javnosti!

U petak, 24. srpnja, od 8 do 20 sati, svi građani moći će po prvi put posjetiti Uglešić Health & Care centar u Dugopolju i uz kavu i razgovor razgledati prostor prije potpunog završetka radova.

Odabir datuma nije slučajan: 24. srpnja obilježava se kao dan koji u svijetu promiče brigu o sebi i mentalno zdravlje, a 26. srpnja obilježava se Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji se poklapa sa blagdanom sv. Ane i Joakima, Isusovih djeda i bake za što je Papa Lav XIV odabrao temu „Tebe ja zaboraviti neću“ . Upravo tu poruku Uglešić centar želi podijeliti sa Splitom i cijelom regijom – da briga o sebi i najbližima počinje otvorenošću, informiranošću i podrškom zajednice.

Uglešići cijeli dan na raspolaganju

Na kavu kod Uglešića može se doći kroz cijeli dan. Nema prijava, rasporeda ni obaveznog razgledavanja, dođete kada vam odgovara i popijete kavu uz druženje i neobavezno razgledavanje. Bračni par Uglešić cijeli će dan biti na raspolaganju svim zainteresiranima kako bi iz prve ruke čuli o ideji i viziji.

I iza ove ideje je bračni par Uglešić, investitori koji su prostor osmislili i financirali s ciljem da Dalmaciji donesu jedinstvenost, mjesto kakvo ne postoji u jugoistočnoj Europi. Stoga poručuju:„ Uskoro završavamo s radovima u našem Centru i želimo da vidite kako će izgledati. Čekamo vas na kavi 24.srpnja“.

No, to nije sve.

kolovoza će biti Dan otvorenih vrata kada će cijeli objekt biti službeno predstavljen javnosti. Tog dana posjetitelje će dočekati i cijeli liječnički tim Uglešić centra, spremni odgovoriti na sva pitanja i predstaviti sve usluge i sadržaje koje će centar nuditi. Dan otvorenih vrata namijenjen svima – kako onima koji razmišljaju o smještaju za sebe ili člana obitelji, tako i onima koji žele saznati više o tome kako izgleda najkvalitetnija briga o starijim osobama u modernom okruženju.

Kava kod Uglešića 24. srpnja (petak) od 8.00 do 20.00 sati. Uglešić Health & Care centar, Matice Hrvatske 9, Dugopolje. Nema prijava ni rezervacija. Dobrodošli!