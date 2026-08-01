KAVA KOD UGLEŠIĆA 2: Zbog velikog interesa centar ponovno otvara vrata javnosti!

Uglešić Health & Care centar je prvi zdravstveno socijalni centar koji spaja medicinu i smještaj za osobe treće dobi pod jedan krov, brigu o starijima s punom medicinskom skrbi i polikliniku za mentalno zdravlje. Sve informacije možete dobiti na www.uglesichealthandcare.hr ili na društvenim mrežama Centra.

Zbog velikog interesa centar organizira i drugi termin za "Kavu kod Uglešića 2"! U četvrtak, 6. kolovoza, od 10 do 18 sati, svi će građani moći posjetiti Uglešić Health & Care centar u Dugopolju i uz kavu i razgovor razgledati prostor samo 20-tak dana prije useljenja prvih korisnika.

I ovoga puta na kavu kod Uglešića može se doći bez prijave i bez rasporeda – dovoljno je svratiti, popiti kavu i, ako želite, razgledati prostor. Bračni par Uglešić, koji je i investitor projekta i ovaj će put, skupa sa svojim zaposlenicima, biti na raspolaganju svim zainteresiranima kako bi iz prve ruke čuli sve o ideji i viziji.

Bračni par Uglešić s ciljem da Dalmaciji, ali i regiji donesu jedinstvenost kakva ne postoji u jugoistočnoj Europi, poručuje: "Hvala svima koji su nas već posjetili! Jako nas veseli veliki interes za obilaskom i vaši pozitivni komentari koji nas još više motiviraju. Vi ste naš smjerokaz da stvaramo centar po vašoj mjeri. Radovi se približavaju kraju i drago nam je što možemo još jednom podijeliti naš put s vama. Čekamo vas na kavi u četvrtak 6. kolovoza."

Kava kod Uglešića 2 Četvrtak, 6. kolovoza, od 10.00 do 18.00 sati Uglešić Health & Care centar, Matice Hrvatske 9, Dugopolje Nema prijava ni rezervacija Dobrodošli!