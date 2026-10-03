Kava i štrudel za samo 3 eura u Splitu? Da, moguće je

U vrijeme kada cijene kave i slastica u Splitu nerijetko izazivaju rasprave, jedna ponuda sa Zvončaca mogla bi iznenaditi mnoge.

Kava i štrudel za ukupno tri eura, upravo takvu akciju odlučio je ponuditi jedan splitski restoran, želeći pokazati da se i u Splitu još uvijek može popiti kava i pojesti nešto slatko po pristupačnoj cijeni.

Ponuda vrijedi na Zvončacu od 10 do 12 sati, kada posjetitelji kavu i štrudel mogu dobiti za tri eura.

U gradu u kojem se posljednjih godina često raspravlja o rastu cijena u ugostiteljskim objektima, ova ponuda svakako odskače od onoga na što su se mnogi naviknuli.