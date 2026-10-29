Katolici dobili besplatnu platformu za upoznavanje na kojoj se pita i za biskupiju i za poništenje crkvenog braka

Web platforma Katolička spajalica namijenjena je katolicima koji partnera traže među ljudima s kojima dijele vjeru, ali i stav o braku, obitelji i životu u Crkvi. Mogu joj pristupiti korisnici iz cijelog svijeta, a usmjerena je prije svega na hrvatsko govorno područje. Stranica je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku.

Polazište je jednostavno: dvoje ljudi lakše se pronađe kad od prvog koraka znaju da gledaju u istom smjeru. Popularne aplikacije za upoznavanje ne bave se vjerom, crkvenim pravom ni sakramentom ženidbe. Ovdje su upravo ta pitanja dio profila od samog početka.

Najviše se to vidi kod bračnog statusa. Umjesto uobičajenog izbora između „slobodan” i „razveden”, korisnik navodi ima li poništen crkveni brak, je li postupak poništenja još u tijeku, je li samo civilno razveden ili je udovac odnosno udovica. Za onoga tko želi crkveni brak upravo o tome ovisi je li druga osoba slobodna za sakrament ženidbe.

U profilu se upisuje i biskupija ili nadbiskupija kojoj korisnik pripada, a popis obuhvaća sve biskupije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Navodi se i liturgijski obred, od rimskog do bizantskog, koptskog, maronitskog i drugih istočnih obreda. Slijede pitanja o tome koliko djece korisnik želi, kako gleda na pojedine teme nauka Katoličke Crkve te o obrazovanju, poslu i načinu života.

Po svim tim podacima može se pretraživati odmah nakon registracije. Osim uobičajenih filtara za dob, spol i lokaciju, korisnici mogu suziti izbor prema biskupiji, obredu ili bračnom statusu.

Katolička spajalica svoje usluge ne naplaćuje, a registracija je besplatna. Platforma je dostupna na adresi katolickaspajalica.com.