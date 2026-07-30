Katastrofalni požari gutaju Kretu, smrtno stradala dva vatrogasca. Evakuirano oko 8.000 ljudi

Veliki požari zahvatili su dijelove grčkog otoka Krete, a najteža je situacija na području Rethymna, gdje se vatrogasci i danas bore s vatrenom stihijom. Prema izvještajima grčkih medija, požar se proširio na područje dugo više od 15 kilometara, dok snažan vjetar otežava djelovanje protupožarnih zrakoplova i helikoptera.

U gašenju sudjeluje više od 220 vatrogasaca, a tijekom intervencije život su izgubila dvojica pripadnika vatrogasne službe. Na Kreti se danas održavaju njihovi posljednji ispraćaji.

Evakuirano oko 8.000 stanovnika i turista

Regionalne vlasti navode da je iz ugroženih područja preventivno udaljeno približno 8.000 ljudi. Evakuirana su naselja i turističke zone na jugu Rethymna, a stanovnike i goste prevozili su autobusi prema sigurnijim dijelovima otoka.

Zbog brzog širenja požara pripremljen je i plan evakuacije morskim putem. Grčka obalna straža kod Agios Pavlosa spasila je 29 osoba koje su ostale odsječene zbog vatre i gustog dima.

Ministrica turizma obratila se partnerima i javnosti

U redakciju Dalmacije Danas stigla je službena poruka grčke ministrice turizma Olge Kefalogianni, upućena povodom požara koji su pogodili zemlju.

„Od samog početka požara u Rethymnu grčka Vlada reagirala je brzo. Angažirano je približno 40 turističkih i međugradskih autobusa, kojima su stanovnici i posjetitelji sigurno prevezeni iz ugroženih područja. Privremeni smještaj osiguran je putem platforme za upravljanje hitnim smještajem osoba pogođenih požarima. Zahvaljujući bliskoj koordinaciji svih nadležnih tijela, evakuirane osobe sada se sigurno vraćaju u svoje smještajne objekte kako bi nastavile odmor. Sigurnost stanovnika i posjetitelja ostaje naš apsolutni prioritet.“

Grčki lokalni mediji također javljaju da je u tijeku povratak dijela turista u objekte koji više nisu neposredno ugroženi, dok su drugi tijekom noći raspoređivani u dostupne hotele.

Sela, kuće i poljoprivredna imanja u plamenu

Vatrena fronta zahvatila je područja oko Krya Vrysija i južnog Rethymna. Zabilježena je šteta na kućama, poljoprivrednim gospodarstvima i stočnom fondu, dok nadležne službe nastavljaju obilaziti teren i procjenjivati posljedice.

Osim na području Rethymna, vatrogasne službe bore se i s požarima kod Sitie na istoku Krete te na grčkim otocima Lezbosu i Parosu.