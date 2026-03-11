Katastrofalan početak Igora Tudora na klupi Tottenhama: Britanski mediji pišu da se ovakav niz poraza nije dogodio u 144 godine

Britanski mediji pišu da je Igor Tudor doživio izuzetno težak početak na klupi Tottenhama, kakav se u povijesti londonskog kluba ne pamti.

Kako prenose britanski sportski portali i televizija TNT Sports, Tottenham je porazom u posljednjem susretu produbio rezultatsku krizu i upisao šesti uzastopni poraz, što se, prema navodima britanskih medija, nije dogodilo u čak 144 godine dugoj povijesti kluba.

Za hrvatskog trenera situacija je dodatno neugodna jer je postao prvi trener u povijesti Tottenhama koji je izgubio prve četiri utakmice nakon dolaska na klupu.

Četiri utakmice, četiri poraza i 14 primljenih golova

Prema izvještajima britanskih medija, statistika od dolaska Tudora sredinom veljače izgleda vrlo loše. U četiri odigrane utakmice Tottenham je doživio četiri poraza, a pritom je primio čak 14 pogodaka.

Kriza rezultata dodatno je produbljena nakon posljednjeg susreta, nakon kojeg je Tudor dao izjavu za TNT Sports, ističući da momčad prolazi kroz izuzetno težak trenutak.

Tudor: “Poklonili smo im tri gola”

Hrvatski stručnjak priznao je da je jedna odluka tijekom utakmice bila pogrešna.

“Nakon što vidite što se dogodilo, očito je bila pogrešna odluka staviti Antonina Kinskog u početnu postavu. U tom trenutku bilo je ispravno staviti ga u početnu postavu jer je ovo drugačije natjecanje, ali dogodilo se ono što se dogodilo”, rekao je Tudor.

Dodao je da je utakmica bila neobična te da je momčad protivniku praktički poklonila pogotke.

“Bila je to čudna utakmica. Poklonili smo im tri gola. Ispričavamo se našim navijačima. Ovo je težak trenutak i sve izgleda kao da će krenuti po zlu.”

“Moramo ostati pozitivni”

Unatoč teškom nizu rezultata, Tudor poručuje da je fokusiran na rješavanje problema i stabilizaciju momčadi.

“Moram nastaviti raditi i ne želim previše govoriti. Teško je sve objasniti. Usredotočen sam na rješavanje problema, kao i igrači. Moramo ostati pozitivni. Ne radi se o meni, moramo ostati mirni, manje pričati. Bolje manje pričati. Sada nije vrijeme za velika objašnjenja”, rekao je Tudor za TNT Sports.

Britanski mediji ističu da će sljedeće utakmice biti ključne za pokušaj prekida crnog niza londonskog kluba.