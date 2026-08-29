Katastrofa na granici Nepala i Tibeta: Pronađene stotine tijela, za gotovo 3.000 ljudi još se traga

Spasilačke ekipe u Nepalu i Kini nastavljaju potragu za tisućama nestalih nakon katastrofalnog vala vode, leda, blata i kamenja koji je poharao područje Himalaje i odnio čitava naselja.

Prema podacima iz obje zemlje, pronađena su tijela 682 osobe, dok se gotovo 3000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Strahuje se da je dio žrtava voda odnijela desecima kilometara nizvodno, sve do Indije.

Američki geološki zavod (USGS) objavio je da je katastrofu na granici Tibeta i Nepala izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega se golema masa materijala velikom brzinom obrušila niz dolinu. Točan uzrok urušavanja još nije poznat.

„Svuda je blato, ne možemo pronaći ljude“

Spasioci rade u iznimno teškim uvjetima, probijajući se kroz duboke naslage blata.

– Ljudi žele pronaći članove svojih obitelji, žive ili mrtve, ali mi ih ne možemo pronaći. Svuda je blato – ispričao je spasilac Kawan Koirala nakon 18-satne smjene.

Razmjeri uništenja posebno su veliki uz rijeke.

– Sva naselja uz rijeku su odnesena. Ništa nije ostalo – rekao je Buddhi Ram Dangol iz nepalskog okruga Nuwakot.

Obitelji nestalih okupljaju se u spasilačkim centrima i pregledavaju popise pronađenih i spašenih. Među nestalima je velik broj radnika na hidroenergetskim projektima, ali i stranaca, planinara te hodočasnika koji su putovali prema svetoj planini Kailash na Tibetu.

Više od 2400 ljudi bez kontakta u Nepalu

Nepalske vlasti u subotu su izvijestile o 675 poginulih, dok je 2426 osoba, među kojima su stotine stranaca, još uvijek bez kontakta.

Na Tibetu je, prema kineskoj državnoj agenciji Xinhua, poginulo sedam osoba, a 554 se vode kao nestale. Kineske vlasti evakuirale su stotine turista i lokalnih stanovnika.

U Indiji je iz rijeka koje dotječu iz Nepala izvučeno sedam tijela za koja se vjeruje da pripadaju žrtvama katastrofe.

Ljudi ostali zarobljeni u tunelima

Posebno dramatična akcija odvija se na nepalskoj strani, gdje spasioci pokušavaju doći do oko 100 ljudi zarobljenih u tunelima hidroelektrana. Vojska uklanja blato i ruševine s ulaza, a u pomoć je stigla specijalizirana indijska ekipa za spašavanje iz tunela. Očekuje se i dolazak kineskih stručnjaka.

U potragu se uključuju i nepalski gorski spasioci naviknuti na intervencije na najvišim vrhovima svijeta, uključujući Everest.

Crveni križ procjenjuje da je katastrofom moglo biti pogođeno čak 93.000 ljudi, dok vlasti očekuju da će broj poginulih dodatno rasti.

Uz potragu za nestalima, raste i strah od novih poplava. Ogromne količine leda i materijala stvorile su jezera koja bi mogla popustiti i izazvati novi vodeni val. Zbog takve opasnosti kineske vlasti privremeno su zaustavile spašavanje na najteže pogođenom području Gyironga.