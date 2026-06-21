Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto otvoreno jedinstvenim koncertom koji je spojio glazbu i poeziju Tome Bebića

Kaštela tijekom ljeta, uz bogatu turističku ponudu, svojim građanima i gostima žele ponuditi raznovrstan večernji program, a ovogodišnje Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto počinje s „Pričom AGAVE". Multidisciplinarni projekt kojim se oživljava ostavština Tome Bebića.

Na brcu u Kaštel Novom imali smo priliku uživati u nizu Bebićevih najpoznatijih pjesama u orkestralnom i zborskom aranžmanu, te iskusiti barem dio njegovog duha kroz poeziju i pokoji šaljivi aforizam.

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U svečanom otvorenju Kulturnog ljeta sudjelovali su Hrvatsko pjevačkog društva Bijaćka vila, Gradski dječji zbor Kaštelanski tići, koji djeluju u sklopu Biijaćke vile, Gradsko Mandolinsko Društvo | Sanctus Domnio, Kulturno umjetničko društvo željezničara Filip Dević, Simfonijski orkestar mladih glazbenika, solistica Garbriela Braičić, a lik Tome Bebića utjelovio je glumac HNK Split - Donat Zeko.

-Veliko nam je zadovoljstvo što upravo ovim projektom otvaramo Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto. 'Priča agave' nastala je iz želje da Tomi Bebiću odamo počast na jedan drugačiji, umjetnički način. Posebno me veseli što na pozornici zajedno nastupaju naši iskusni članovi, mladi glazbenici i pjevači te naši najmlađi – Kaštelanski tići. To pokazuje da tradicija živi, da se prenosi na nove generacije i da zajedništvom možemo stvarati vrijedne kulturne projekte. Vjerujem da će publika uživati u ovoj posebnoj večeri i da ćemo na najljepši način otvoriti još jedno Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto, kazao je Grgica Benutić, predsjednik Bijaćke vile.

Režija i dramaturgiju potpisala je Bruna Biočić, a orkestrom je dirigirao Stipe Bakić.

-Volimo često istaknuti kako smo sportski grad ali možemo reći kako smo i grad kulture. Ovogodišnje Kulturno i zabavno ljeto kreće nešto ranije nego inače jer imamo jako puno događanja koja ne mogu stati u dva mjeseca pa smo krenuli nešto ranije. Večeras posvetom Tomi Bebiću otvaramo Kulturno ljeto uz domaćine Bijaćku vilu i njihove goste, a nastavljamo s devedeset događanja na otvorenom, na raznim kaštelanskim lokacijama. Imamo tradicionalne manifestacije koje se odvijaju već dugi niz godina, program je jako bogat, a vjerujem kako će naši sugrađani i gosti naći nešto za sebe, kazao je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

Glazbeno-scenski projekt 'Priča agave', je jedinstveni umjetnički projekt koji na nov način oživljava stvaralaštvo jednog od najosebujnijih dalmatinskih umjetnika - pjesnika, kantautora, slikara, moreplovca i kroničara mediteranskog načina života.

-Predstavili smo inačicu Tome Bebića uz simfonijski orkestar koji izvodi njegove najpoznatije komade. Fasciniran sam glasom Tome Bebića još od djetinjstva i kroz život se uvijek vraćamo na neke njegove stihove i tu fascinaciju južnim životom, naglasio je Donat Zeko.

Bebićeve najpoznatije pjesme izvedene su u novim aranžmanima za simfonijski orkestar, dok dramski tekst, sastavljen od njegove poezije, aforizama i misli, publici približava njegov osebujan pogled na svijet.

-Za publiku smo pripremili specifičan repertoar, svojevrsni hommage Tomi Bebiću. Projekt okuplja glazbenike amatere, splitske srednjoškolce, studente glazbene akademije do profesionalne glazbenike. Htjeli smo odati počast Tomi Bebiću, otvoriti mu put, možda, prema simfonijskim izvedbama te prikazati tradicijske instrumente. Od poezije i aforizama smo napravili kolaž jednu glazbeno-scensku poslasticu, pojasnio je dirigent Bakić.

Večer posvećenoj Tomi Bebiću, umjetniku čije su riječi, glazba i životna filozofija ostavili neizbrisiv trag u dalmatinskoj i hrvatskoj kulturnoj baštini, oduševila je kaštelansku publiku te su kraj koncerta dočekali s ovacijama i gromoglasnim aplauzom.