Kaštelanski zaljev ponovno pod jedrima: Više od 40 krstaša stiže na 15. Kaštelansku regatu

Već tradicionalna, a ove godine 15. po redu Kaštelanska regata održat će se u nedjelju, 27.09.2026. godine u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva. Start regate je u 10:00 sati, a sve u organizaciji JK Giričić iz Kaštel Gomilice.

Organizator ove godine očekuje prijave više od 40 krstaša i 150 sudionika regate.

Natjecat će se u klasi OPEN, krstaši će biti svrstani u 5 grupa i jedrit će se u Kaštelanskom zaljevu. Detaljnije upute će jedriličari dobiti u uputama pri prijavi za regatu.

Organizator regate, JK Giričić je ponosan što je i ove godine glavni pokrovitelj regate Grad Kaštela, te se ovom prilikom zahvaljuje svim uključenim akterima iz Grada, kao i gradonačelniku Denisu Ivanoviću.

Kraj jedrenja i regate predviđen je u 17:30 sati, a svi sudionici će započeti večernje druženje okupljanjem u 18.30 sati u Restoranu "Spinnaker" u Marini Kaštela u Kaštel Gomilici. Svečana večera započinje u 19.00 sati uz neizostavnu janjetinu s ražnja i ostale delicije, te zabavu uz glazbu u živo.

Tom prigodom će se podijeliti i osvojeni pehari, te prirediti malo iznenađenje za najbrži brod regate.

-Ovogodišnju regatu posvećujemo uspomeni na Marina Bedalova (1949. – 2025.), dugogodišnjeg člana našega kluba i dragog prijatelja koji nas je napustio prošle godine. Njegova ljubav prema jedrenju i prema JK Giričić ostaje dio ove regate, pa ćemo se njega te večeri prisjetiti u kratkom memorijalnom programu - naglasili su organizatori.

JK Giričić se veseli što će okupiti veliki broj sudionika jedrenja kako bi ova Kaštelanska fešta jedrenja postala dio tradicije kluba i ponos građana Grada Kaštela.