Kaštelanski plivači osvojili pet medalja na Prvenstvu Hrvatske: Ivan Ivanda zlatni

Šestero članova Udruge tjelesnih invalida Kaštela ostvarilo je zapažene rezultate na 25. Prvenstvu Hrvatske u plivanju za osobe s intelektualnim oštećenjima, održanom u Tuheljskim Toplicama. Kaštelanski predstavnici kući su se vratili s ukupno pet medalja, potvrdivši trud, upornost i predanost sportu.

Najuspješniji među njima bio je Ivan Ivanda, koji je osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju u disciplini 25 metara leđno. Miljenka Biliškov okitila se srebrom na 25 metara prsno, dok su brončana odličja pripala Rei Trebec i Ivanu Petroviću u istoj disciplini te Josipu Rajčiću na 25 metara slobodno. Zapažen nastup imao je i Branimir Čorić, koji je u disciplini 25 metara slobodno zauzeo mjesto među pet najboljih natjecatelja.

Povodom ostvarenih rezultata, plivače su primili gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i njegov zamjenik Antonio Budimir. Sportaši su na susret stigli u pratnji izvršne direktorice Udruge Biserke Trebec, trenerice Sanje Biliškov i volontera.

Tijekom druženja podijelili su dojmove s prvenstva, ali i zanimljivosti s putovanja te iskustva koja su stekli tijekom boravka u Tuheljskim Toplicama. Gradonačelnik i zamjenik uputili su im čestitke na postignutim rezultatima i sportskom uspjehu, a kao znak pažnje gradonačelnik im je uručio poklon-bon.

Ovaj uspjeh još je jedna potvrda koliko su važni kontinuirana podrška, kvalitetan rad i stvaranje prilika za uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u sportske aktivnosti.

Čestitke svim natjecateljima na ostvarenim rezultatima, kao i trenerici, Udruzi te volonterima koji svojim angažmanom i predanošću omogućuju ovakve uspjehe!