Kaštelanski mališani upoznali heroje svakodnevice: Vatrogasci, policija i hitne službe predstavili svoj rad uz moto - „Otpornost počinje kod kuće”

Veliko parkiralište u luci Kaštel Stari danas se pretvorilo u prostor za učenje, upoznavanje i praktične demonstracije. Vrtićka djeca i učenici imali su priliku susresti se s pripadnicima operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi te doznati kako izgleda njihov posao i na koji način pomažu građanima u opasnim situacijama.

Događanje je organizirao Grad Kaštela povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, a središnja poruka susreta bila je „Otpornost počinje kod kuće”.

Svoje djelovanje predstavili su članovi triju kaštelanskih dobrovoljnih vatrogasnih društava, predstavnici Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja te djelatnici hitne medicinske službe i policije. Na postavljenim punktovima posjetitelji su mogli razgledati vozila i specijaliziranu opremu, ali i izravno od pripadnika službi saznati više o njihovim zadacima.

Posebnu pozornost najmlađih privukle su praktične prezentacije. Djelatnici Crvenog križa demonstrirali su postupak oživljavanja na lutki, dok su vatrogasci predstavili opremu kojom se služe prilikom intervencija. Kroz razgovor i prikaze iz stvarnih situacija djeca su učila kako prepoznati opasnost, pružiti osnovnu pomoć i odgovorno postupiti kada se dogodi nešto nepredviđeno.

Znanje koje može pomoći u ključnom trenutku

Uz upoznavanje sa žurnim službama, posjetitelji su dobili i edukativni letak „Otpornost počinje kod kuće”, koji je za ovu prigodu pripremila Civilna zaštita Grada Kaštela.

Materijal donosi korisne upute za pripremu kućanstva za izvanredne situacije. Među ostalim, objašnjava kada i kako pozvati broj 112, što bi trebao sadržavati komplet za preživljavanje te zašto je važno unaprijed dogovoriti obiteljski plan postupanja. Obuhvaćene su i preporuke za slučaj potresa, požara i poplave, uz poseban osvrt na potrebe djece, starijih osoba, osoba s invaliditetom i kućnih ljubimaca.

Pravodobna priprema i razgovor unutar obitelji mogu biti od velike važnosti kada se pojavi opasnost, a upravo je podizanje svijesti o tim temama jedan od ciljeva ovakvih edukativnih aktivnosti.

Uređaj koji olakšava rad timovima hitne medicine

O opremljenosti hitnih službi i njezinu značaju za spašavanje života govorila je i dr. sc. Antonija Žanić, dr. med., voditeljica Ispostave hitne medicine Kaštel Stari. Pritom je istaknula važnost uređaja LUCAS 3, koji se često koristi u njihovu radu i predstavlja značajnu pomoć tijekom reanimacije pacijenata.

Grad Kaštela ranije je, odlukom gradonačelnika Denisa Ivanovića, donirao taj uređaj Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Vrijednost donacije iznosila je približno 20 tisuća eura s uključenim PDV-om, a realizirana je na prijedlog i zamolbu stručnih tijela Zavoda te na inicijativu dr. Žanić.

LUCAS 3 baterijski je uređaj koji automatski izvodi kompresije prsnog koša tijekom kardiopulmonalne reanimacije. Omogućuje pravilne i ujednačene kompresije, a istodobno oslobađa člana medicinskog tima od potrebe za neprekidnim ručnim izvođenjem masaže srca. To je osobito korisno tijekom intervencija na terenu i prijevoza životno ugroženih pacijenata prema bolnici.

Priprema počinje u vlastitom domu

Dan otvorenih vrata u Kaštel Starom spojio je edukaciju i neposredno iskustvo, omogućivši djeci da upoznaju ljude i opremu koji imaju važnu ulogu u zaštiti zajednice. Osim što su izbliza vidjeli kako izgleda rad vatrogasaca, policije, spašavatelja i medicinskih djelatnika, mališani su dobili i korisne smjernice o sigurnom ponašanju u nepredviđenim okolnostima.

Poruka ovogodišnjeg susreta nadilazi samo upoznavanje sa žurnim službama. Otpornost na katastrofe gradi se unaprijed, kroz informiranje, pripremu osnovnih potrepština i dogovor članova obitelji o tome kako postupiti u slučaju opasnosti. Upravo zato znanje stečeno danas može postati važan korak prema sigurnijem sutra.