Kaštelanski mališani oborili rekorde u čitanju: Petra i Jelena tijekom ljeta pročitale čak 111 knjiga

Karlo Bašić u kategoriji „od 5. do 8. raz. OŠ“, Jelena Miše u kategoriji „od 1. do 4. raz. OŠ“ i Petra Vitas u kategoriji „predškolci“ pročitali su najviše knjiga tijekom ljeta te su kao sudionici čitateljskog natjecanja Ljetni književni izazov Gradske knjižnice Kaštela – čitaj knjige i osvoji nagradu nagrađeni knjigama pokrovitelja Naklade Ljevak i diplomama Gradske knjižnice Kaštela. Dodjela nagrada održana je u četvrtak 17. rujna 2026. u Parku u Kaštel Sućurcu.

Gradska knjižnica Kaštela ove je godine po treći put dodijelila i nagrade u kategoriji „najbolje napisana recenzija/osvrt na pročitanu knjigu“. Najzanimljiviju preporuku za knjigu koja ih je osvojila „na prvu“ i koju nisu mogle „ispustiti iz ruku“ napisale su: Lucija Govorušić, 3. r. OŠ Ostrog – Kaštel Lukšić (1. mjesto), Petra Parčina, 3. r. OŠ kneza Mislava – Kaštel Sućurac (2. mjesto) i Matilda Svalina, 1. r. OŠ prof. Filipa Lukasa – Kaštel Stari (3. mjesto)

Ljetni književni izazov GKK organizira od 2014. godine

„Gradska knjižnica Kaštela je Ljetni književni izazov prvi put organizirala 2014. godine, a tijekom proteklih trinaest godina u natjecanju je sudjelovalo više od 2100 mladih čitatelja, koji su postali vjerni članovi Gradske knjižnice Kaštela, strastveni čitači i zaljubljenici u knjigu i književnost. Upravo taj cilj smo i htjeli postići – čitanje iz „gušta“ i stvaranje „ovisnika o knjizi i čitanju od najranije dobi“. Raduje nas i činjenica da se svake godine u ovo čitateljsko natjecanje uključuje sve više djece koja s užitkom dolaze u sve naše knjižnične odjele kako bi osobno odabrali knjige za čitanje“, istaknula je ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić, na čiju je inicijativu ovo zanimljivo, edukativno i motivirajuće natjecanje u čitanju tijekom ljeta po prvi put organizirano u GKK u lipnju 2014., i to je u to vrijeme bio prvi natječaj ovakve vrste u Hrvatskoj, jedinstven i inovativan.

„Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle, a djeca koja sudjeluju u natjecanju GKK Ljetni književni izazov postaju doživotni zaljubljenici u knjigu. Raduje me što u ime Naklade Ljevak, kao pokrovitelja natjecanja, mogu svake godine najboljim sudionicima ovog iznimno korisnog natjecanja u kategorijama „predškolci, viši i niži razredi OŠ i tri najbolje recenzije“ pokloniti naše najzanimljivije književne uspješnice, jer i na taj način djecu potičemo na daljnje čitanje“, kazala je Anita Rimac u ime Naklade Ljevak.

Svi koji su pročitali 10 i više knjiga dobili su diplome

Najviše knjiga tijekom ljeta u kategoriji „predškolci“ pročitali su: Petra Vitas DV Smokvica (111 slikovnica), Klara Vitas – DV Smokvica (44 slikovnice), Josip Drnasin – DV Maslina (18 slikovnica) i Ines Baković – DV Trešnjica (12 slikovnica).

U kategoriji „od 1. do 4. razreda“ najviše knjiga pročitali su: Jelena Miše, 3. r. OŠ prof. Filipa Lukasa (111), Anton Petar Markov, 4. r. OŠ kneza Mislava (96), Maja Tadin, 3. r. OŠ kneza Trpimira (90), Gabriela Ursa, 3. r. OŠ prof. Filipa lukasa (67), Marin Vitas, 2. r. OŠ kneza Trpimira (63), Petra Parčina, 3. r. OŠ kneza Mislava (46), Marija Lukač, 2. r. OŠ kneza Trpimira (34), Rita Žižić, 1. r. OŠ prof. Filipa Lukasa (29), Marta Kunosić, 4. r. OŠ prof. Filipa Lukasa (29), Đurđica Sremac, 1. r. OŠ kneza Trpimira (25), Petar Kukulj, 3. r. OŠ Ostrog (25), Luka Kukulj, 3. r. OŠ Ostrog (25), Katarina Ivić, 1. r. OŠ prof. Filipa Lukasa (21), Noa Sarajčev, 2. r. OŠ kneza Mislava (17), Matilda Svalina, 1. r. OŠ prof. Filipa Lukasa (16), Petra Gušić, 3. r. OŠ prof. Filipa Lukasa (16), Fabjan Katić, 2. r. OŠ kneza Mislava (13), Lucija Govorušić, 3. r. OŠ Ostrog (13), Noa Milić, 3. r. OŠ kneza Mislava (13), Iva Perajica, 4 r. OŠ Ostrog (12), Roko Jurić, 4. r. OŠ kneza Mislava (11), Ante Drnasin, 2. r. OŠ prof. Filipa lukasa (11), Fani Božin, 3. r. OŠ kneza Mislava (11), Gabriel Pereža, 2. r. OŠ Ivan Duknović - Duće(10), Toma Vicenco Pensa, 2. r. OŠ Ostrog (10), Anamarija Jukić, 4. r. OŠ Bijaći (10), Josip Jukić, 1. r. OŠ Bijaći (10), Emili Kunosić, 2. r. OŠ prof. Filipa Lukasa (10 knjiga).

Najviše knjiga tijekom ljeta u kategoriji „od 5. do 8. razreda“ pročitali su: Karlo Bašić, 5. r. OŠ kneza Trpimira (30), Cvita Martinić, 6. r. OŠ Dobri Split (19), Jelena Bašić, 5. r. OŠ kneza Trpimira (17), Anđela Hadjina, 4. r. OŠ Bijaći (15), Marta Sunara, 5. r. OŠ Bijaći (15), Ela Sikavica, 5. r. OŠ kneza Mislava (12), Luka Sunara, 5. r. OŠ Bijaći (11), Klara Gotovac, 5. r. OŠ Bijaći (10), Natali Hrgović, 5. r. OŠ Ostrog (10).

Pridružite se Dramskoj skupini Gradske knjižnice Kaštela

Prilikom svečane dodjele nagrada djeca iz Dramske skupine Gradske knjižnice Kaštela izvela su recital Kaštelanski znamen autorice Renate Dobrić. Stihove o Kaštelima na sućuračkoj čakavštini kazivali su: Frane Anzulović, Ena Bakotin, Bartul Božin, Gita Katić, Doris Leskur, Mihaela Leskur, Marta Markov i Luce Županović koje je za izvedbu pripremila voditeljica Dramske skupine Marijana Jerkunica.

Ovom prilikom ravnateljica GKK uputila je „poziv za priključenje Dramskoj skupini GKK svima onima koji se žele dobro zabaviti u društvu vršnjaka i pritom sudjelovati u pripremanju raznih igrokaza na izvornoj kaštelanskoj čakavštini“.

Svi zainteresirani koji se žele uključiti u Dramsku skupinu mogu se prijaviti na broj 021 226 001, poslati prijavu putem emaila info@gkk.hr ili mogu osobno doći u odjel GKK u Kaštel Sućurcu.

Pridružite nam se na brojnim aktivnostima u svim odjelima GKK

„Ovom prilikom pozivamo svu djecu koja su sudjelovala u Ljetnom književnom izazovu da nastave surađivati s Knjižnicom tako što će jednom tjedno u sklopu projekta Dica čitaju dici svojim vršnjacima čitati bajke, priče i ulomke iz njima najdražih slikovnica i knjiga. Osim toga, svih pozivamo da se u što većem broju uključe u sve aktivnosti i projekte GKK.

Kreativne radionice u svih šest knjižničnih odjela održavaju se subotom, večeri društvenih igara ponedjeljkom, dok se bajkaonice, pričaonice i čitaonice u svakom knjižničnom odjelu održavaju u terminima koji su navedeni na našoj mrežnoj stranici, društvenim mrežama i na plakatima“, rekla je ravnateljica GKK na samom kraju događanja, uz čestitke svima.