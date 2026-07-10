Kaštelanski klub star tek tri godine postao najuspješniji u Hrvatskoj: Osvojili čak osam medalja

U Gradskoj upravi Grada Kaštela pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić primila je članove Boksačkog kluba 101 povodom iznimnih rezultata ostvarenih na Državnom prvenstvu za juniore i sve uzraste žena, održanom od 24. do 27. lipnja u Solinu.

Na prijemu su u pratnji predstavnika kluba sudjelovali državna prvakinja Hrvatske u kategoriji juniorki do 60 kilograma Lana Ljubičić i viceprvak Hrvatske u juniorskoj kategoriji do 75 kilograma Roko Šikić.

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Uz osvojeno zlato i srebro, članovi Boksačkog kluba 101 na prvenstvu su osvojili još šest brončanih odličja, čime je klub postao najuspješniji na natjecanju prema broju osvojenih medalja.

Čestitajući mladim sportašima na uspjesima, pročelnica Antonia Kljaić istaknula je kako su njihovi rezultati dokaz predanog rada i kvalitetnog stručnog vodstva.

„Danas smo u Gradskoj upravi imali priliku ugostiti naše perspektivne mlade sportaše. Riječ je o boksačima Boksačkog kluba 101 koji su na državnom prvenstvu osvojili zlatnu i srebrnu medalju. Lijepo je vidjeti da se u Kaštelima mladi bave i sportovima koji možda nisu toliko masovni, ali donose ovako vrijedne rezultate. Grad Kaštela uvijek je pružao podršku sportašima, a tako će biti i ubuduće. Nadam se da će nam uskoro ponovno doći s još više medalja. Posebno veseli činjenica da klub djeluje tek tri godine, a već ostvaruje zapažene rezultate i postaje prepoznatljiv ne samo u našem gradu i županiji nego i na državnoj razini. Pozivam sve mlade da se okrenu sportu jer se trud, rad i disciplina uvijek isplate“, poručila je pročelnica Kljaić.

Trener i tajnik kluba Stipan Majić zahvalio je Gradu Kaštela na podršci te istaknuo kako klub iz godine u godinu potvrđuje kvalitetan rad.

„Na juniorskom prvenstvu osvojili smo ukupno osam medalja, što nas čini najuspješnijim klubom prvenstva. Nedugo nakon toga naši seniori nastupili su na Dalmacija kupu i osvojili još tri zlatne medalje. Sada slijedi kratka ljetna stanka, nakon koje krećemo s pripremama za drugo izdanje boksačkog spektakla ‘101 Fight Night’ u Kaštel Novom. Vjerujemo kako ćemo uz podršku Grada ove godine organizirati još kvalitetniji događaj kojim ćemo našim mladim sportašima pružiti priliku da pred domaćom publikom pokažu rezultate cjelogodišnjeg rada“, rekao je Majić.

Viceprvak Hrvatske Roko Šikić istaknuo je kako iza osvojenog srebra stoji pet godina predanog rada.

„Boks treniram već pet godina, a posljednje tri godine član sam Boksačkog kluba 101. Srebro na državnom prvenstvu rezultat je rada, discipline i svakodnevnih treninga. Konkurencija je bila jaka, ali ovo mi je dodatni poticaj da nastavim još više trenirati i ostvarivati još bolje rezultate“, kazao je Šikić.

Boksački klub 101 danas okuplja oko 200 članova, od kojih je dvadesetak aktivnih natjecatelja. Iako djeluje tek tri godine, klub je već osvojio više od 20 državnih odličja te niz medalja i priznanja na domaćim turnirima, potvrđujući kako se kvalitetnim radom i predanošću mogu ostvariti vrhunski sportski rezultati.