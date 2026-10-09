Kaštelanski kickboksač Tin Sabljić osvojio svjetsku broncu: Pred njim su novi sportski izazovi

Velik uspjeh na svjetskoj sceni ostvario je Tin Sabljić, član Kickboxing kluba Uni-Rent Kaštela, koji se s juniorskog Svjetskog prvenstva u talijanskom Jesolu vratio s brončanom medaljom. Mladi sportaš natjecao se u disciplini full contact, u kategoriji iznad 91 kilograma, a njegov rezultat prepoznat je i u gradskoj upravi, gdje ga je primio gradonačelnik Denis Ivanović.

Na prijemu su uz Sabljića bili njegova trenerica Ivana Tadić i predsjednik kluba Miljenko Šarac. Gradonačelnik mu je čestitao na osvajanju medalje, istaknuvši kako Uni-Rent već godinama ostvaruje zapažene rezultate i pridonosi razvoju sporta u Kaštelima. Poručio je i da će Grad nastaviti podupirati sportske aktivnosti i klubove koji svojim uspjesima predstavljaju grad.

Tijekom susreta razgovaralo se i o uvjetima treniranja. Predsjednik kluba Miljenko Šarac izrazio je zadovoljstvo obnovljenom dvoranom, koja sportašima omogućuje kvalitetniji rad i bolje uvjete za pripreme.

Medalja osvojena uz puno rada i odricanja

Iza Tinova rezultata stoje brojni treninzi i velika posvećenost sportu. Iako kickboxing trenira tek približno godinu i pol dana, pripreme za svjetsko prvenstvo bile su intenzivne – tjedno je odrađivao između sedam i devet treninga.

Zbog natjecanja morao je odustati i od školske ekskurzije, no odluku je donio uz podršku roditelja i trenera.

Sabljić je istaknuo kako je konkurencija na svjetskom prvenstvu bila iznimno jaka, budući da se ondje okupljaju najbolji natjecatelji iz brojnih zemalja. Velik broj gledatelja predstavljao mu je dodatni izazov, osobito zato što još nema mnogo iskustva na velikim međunarodnim natjecanjima.

Nakon povratka iz Italije nije dugo odmarao, već se odmah vratio treninzima. Već u prosincu očekuje ga novi turnir, dok sljedeće godine planira napraviti iskorak prema seniorskoj konkurenciji.

Uni-Rent se priprema za nova međunarodna natjecanja

Trenerica Ivana Tadić osvrnula se na sve zahtjevniju međunarodnu konkurenciju, istaknuvši kako je prvenstvo u Jesolu okupilo gotovo tri tisuće natjecatelja. Prema njezinim riječima, širenje kruga sudionika dodatno podiže razinu juniorskog kickboxinga.

U klubu se već pripremaju za sljedeći veliki izazov – seniorsko Europsko prvenstvo u Sjevernoj Makedoniji, na kojem bi trebali nastupiti Luka Žuljević i Ante Buzov.

Tadić je pritom naglasila važnost dugogodišnjeg rada predsjednika kluba Miljenka Šarca, koji je Uni-Rent gradio tijekom 32 godine djelovanja. Njegovo iskustvo i znanje, istaknula je, važan su oslonac mlađim članovima i trenerima te jedan od čimbenika koji pridonose sportskim rezultatima kluba.