Kaštelanski judaši briljirali na državnim prvenstvima: Osvojili deset medalja i postali ekipni prvaci Hrvatske!

Deset medalja, četiri naslova državnih prvaka i ekipno zlato – impresivan je učinak judaša Judo kluba Kaštela na državnim prvenstvima održanima proteklog vikenda u Zagrebu. Njihov uspjeh nije prošao nezapaženo ni u rodnom gradu, gdje je za sportaše i njihove trenere organiziran svečani prijem.

Zamjenik gradonačelnika Kaštela Antonio Budimir i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić ugostili su članove JK Kaštela kako bi im čestitali na rezultatima ostvarenima 3. i 4. listopada.

Kaštelanski judaši s natjecanja su se vratili s ukupno deset pojedinačnih odličja, među kojima su četiri zlatne, tri srebrne i tri brončane medalje. Posebno se ističe ekipni naslov prvaka Hrvatske u konkurenciji mlađih seniora, dok su mlađe seniorke osvojile drugo ekipno mjesto.

Četiri zlata i ekipni naslov prvaka Hrvatske

Na Prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore i seniorke do 23 godine zlatnim medaljama okitili su se Roko Rozga u kategoriji do 66 kilograma, Luka Zorotović do 81 kilograma, Bruno Rozga do 90 kilograma te Martina Tučaj do 57 kilograma.

Srebrnu medalju osvojio je Karlo Pušnik u kategoriji do 66 kilograma, dok su brončana odličja pripala Ivanu Brnadi do 90 kilograma, Ivanu Milićeviću do 100 kilograma i Kazimiru Mandiću u kategoriji iznad 100 kilograma.

Nikola Svalina natjecanje je završio na petom mjestu u kategoriji do 90 kilograma.

Sportaše su na ovom prvenstvu vodili treneri Boško i Ivan Rozga.

Medalje osvojili i mlađi kadeti

Uspješni su bili i mlađi članovi kluba koji su nastupili na Prvenstvu Hrvatske za uzrast do 16 godina.

Petar Brnada osvojio je srebro u kategoriji do 73 kilograma, a Sara Pušnik postala je viceprvakinja Hrvatske u kategoriji do 44 kilograma.

Zvonimir Džolić zauzeo je sedmo mjesto u kategoriji do 42 kilograma. Mlađe natjecatelje vodili su treneri Ante Batinić i Ivan Rozga.

Grad čestitao sportašima i trenerima

Tijekom prijema zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir pohvalio je rezultate kaštelanskih judaša i istaknuo važnost ulaganja u sport, osobito među djecom i mladima.

Naglasio je kako uspjesi borilačkih klubova potvrđuju kvalitetan rad sportaša i njihovih trenera te poručio da će Grad Kaštela nastaviti pružati podršku njihovom razvoju.

Trener Ante Batinić izrazio je zadovoljstvo nastupima svojih judaša, posebno istaknuvši da su u samo dva natjecateljska dana osvojili deset medalja.

Prema njegovim riječima, klub raspolaže vrlo dobrim uvjetima za treniranje, a interes djece i mladih za judo neprestano raste.

Od prvih treninga do državnih odličja

Među sportašima koji su sudjelovali na prijemu bio je i Ivan Brnada, osvajač brončane medalje u konkurenciji mlađih seniora.

Judo trenira još od 2011. godine, kada se kao petogodišnjak uključio u dječju skupinu. Ono što je počelo kroz igru i druženje s vremenom je preraslo u ozbiljno bavljenje sportom, a danas treninge svakodnevno usklađuje s poslovnim obvezama.

Martinu Tučaj čeka Europsko prvenstvo

Posebno uzbudljivo razdoblje očekuje državnu prvakinju Martinu Tučaj, koja će nastupiti na Europskom prvenstvu za mlađe seniorke do 23 godine u Napulju.

Martina se judom bavi deset godina, a u klub je došla potaknuta primjerom svoje sestre. Zadovoljna je uvjetima i radom trenera te se sada usmjerava na predstojeći europski nastup.

Uspjesi na državnim prvenstvima još su jedna potvrda kvalitetnog rada JK Kaštela, a deset osvojenih medalja i ekipni naslov državnih prvaka snažan su poticaj za nastavak natjecateljske sezone.