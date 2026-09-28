Kaštelanska regata tradicionalno uspješna!

Odžana je 15. po redu Kaštelanska regata. U prošlu nedjelju u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva sa početkom u 10:00 sati startalo je još jedno izdanje fešte pod jedrima.

Organizator JK Giričić iz Kaštel Gomilice je jako zadovoljan samom regatom s obzirom da je bila velika borba na moru, hvatao se svaki val i reful vjetra koji mudro se koristio.

Regata je startala na vrijeme, jedrilo se u početku po buri, kasnije je vjetar izdušio i promjenio smjer. Regata je bila zahtjevna, naporna, ali time i zanimljiva. Brodovi su bili razvrstani u 4 grupe, ali pobjednik je uvijek samo jedan.

Organizator regate je ponosan što i je i ove godine glavni pokrovitelj regate Grad Kaštela, te se ovom prilikom zahvaljuje svim uključenim akterima iz Grada te gradonačelniku Denisu Ivanoviću.

Kraj regate je proglašen u 17:30, a svi sudionici regate su započeli druženje okupljanjem u 18.30 u Restoranu Spinnaker u Marini Kaštela. Svečana večera je započela u 19.00 sati uz neizostavnu janjetinu sa ražnja i ostale delicije, te zabavu uz muziku u živo.

Tom prigodom su podjeljene zahvalnice i osvojeni pehari, a najbrži brod regate je "Angelo Rosso" s kormilarom Borisom Žižićem. Isti kao i 2024. godine. Očito je posadi ušlo u naviku. Među najbržima bili su i sa natjecatelji sa pomorskog fakulteta i CORAL VII.

Ovogodišnja regata bila je posebna po tome jer se posvećena uspomeni na svog člana, pokojnog Marina Bedalova (1949. – 2025.), dugogodišnjeg člana kluba i dragog prijatelja, vrsnog jedriličara I maketara koji nas je napustio prošle godine.

Njegova ljubav prema jedrenju i prema Giričiću ostaje dio ove regate.

Svakako treba naglasiti i rad s mladim jedriličarima koji se okupljaju u klasi optimist. Imali su premijerni nastup na Maloj Mrduji.