Kaštelanska policija u akciji: Troje djece zatečeno na romobilima, odgovarat će roditelji

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela jučer su, u cilju zaštite djece i mladih, nastavili provoditi aktivnosti kontrole prometa na cestama, odnosno korištenja osobnih prijevoznih sredstava i električnih romobila. U tri odvojena događaja zaustavili su romobile kojima su upravljala djeca mlađa od 14 godina, koja ne smiju upravljati osobnim prijevoznim sredstvima, a kamoli električnim romobilima.

Oko 18.50 sati policijski službenici uočili su dijete koje je upravljalo električnim romobilom. Dijete je zaustavljeno i isključeno iz prometa. Romobilom je upravljalo dijete u dobi od osam godina. Romobil je oduzet, a u policijsku postaju pozvan je roditelj za kojeg je utvrđeno da je djetetu omogućio upravljanje vozilom, zbog čega će protiv roditelja biti pokrenut i proveden prekršajni postupak zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Oko 18.45 sati policijski službenici zaustavili su romobil kojim je upravljao 11-godišnjak. Romobil je oduzet, a pozvan je roditelj protiv kojeg će biti pokrenut i proveden prekršajni postupak.

Oko 19 sati policijski službenici zaustavili su romobil i utvrdili da njime upravlja 10-godišnjak, a iz razgovora s pozvanim roditeljem utvrđeno je da je počinio prekršaj jer je djetetu omogućio upravljanje romobilom. Romobil je oduzet dok traje prekršajni postupak koji će biti pokrenut protiv roditelja.

Policijski službenici će u svakodnevnom radu nastaviti s nadzorom kako bi smanjili mogućnost ozljeđivanja djece i mladih u prometu na cestama.