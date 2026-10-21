Kaštelani ne daju legendarnu 37-icu! Gradonačelnik najavio borbu za Promet

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela, tijekom aktualnog sata, vijećnica MOST-a Milija Baldić Lukšić dotaknula se pitanja ukidanja legendarne Prometove 37-ice, odnosno javnog natječaja koji provodi Splitsko-dalmatinska županija za obavljanje linijskog županijskog prijevoza putnika na području županije. Tim natječajem, kako smo već pisali, kaštelanska 37-ica prestaje postojati pod tim brojem i postaje linija broj 1, koja bi prometovala ustaljenom trasom od Sukoišanske u Splitu, kroz Kaštela do Trogira.

Vijećnicu Baldić Lukšić zanimalo je što Grad Kaštela može učiniti po tom pitanju jer su, prema njezinim riječima, svi Kaštelani emotivno vezani uz broj 37, a u proteklom se razdoblju mnogo uložilo i u Prometov vozni park.

'' Budući da je Grad Kaštela suvlasnik Prometa s udjelom od pet posto, a za kupnju autobusa uloženo je 13 milijuna eura iz fondova EU-a, zanima me što je Grad Kaštela poduzeo i što će se dogoditi sa samim uslugama Prometa. Također, tko će kontrolirati privatne koncesionare i, konačno, zašto ne reagiramo kao suvlasnici Prometa te pokušamo zadržati našu liniju broj 37?''', upitala je Baldić Lukšić.

Natječaj vrijedan 87,1 milijun eura

Kako smo već pisali, Splitsko-dalmatinska županija želi uvesti mrežu linija za obavljanje županijskog javnog linijskog prijevoza putnika na području Splitsko-dalmatinske županije. Revidiranom mrežom predviđeno je ukupno 77 linija, a cilj je unaprijediti dostupnost i organizaciju prijevoza te uskladiti ponudu sa stvarnim potrebama putnika. Natječaj je vrijedan 87,1 milijun eura, a sporazumi s prijevoznicima vrijedit će sljedećih sedam godina.

Iz Splitsko-dalmatinske županije pojašnjavaju kako se na relaciji Split – Kaštela – Trogir, kojom je prometovala dosadašnja linija broj 37, u novoj mreži mijenja oznaka linije, ali se prometna povezanost tog područja zadržava. Relacija Split – Trogir u novoj je mreži obuhvaćena linijom broj 1, a predviđena je i linija broj 2, koja prometuje brzom cestom. Pojedinosti o stajalištima i voznim redovima potrebno je razmotriti u okviru pripadajuće tehničke dokumentacije i ugovorenog opsega usluge, pojašnjavaju iz Županije.

''Boriti ćemo se svim silama da Promet nastavi prometovati na području Kaštela''

Tijekom pisanja ovog teksta doznali smo neslužbenu informaciju da je mreža županijskih linija na „klimavim nogama” te da je natječaj upitan. Slijedom tih informacija uputili smo upit Splitsko-dalmatinskoj županiji, a odgovor ćemo prenijeti javnosti čim ga zaprimimo.

Što se tiče Grada Kaštela i legendarne 37-ice, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović istaknuo je da je u pregovorima s direktorom Prometa i dožupanom Stipom Čogeljom.

„Na sastanku smo razgovarali o natječaju i smatramo da bi za Kaštelane bilo najbolje da tvrtka Promet i dalje obavlja prijevoz putnika kroz Kaštela. Vjerujem da ne bismo bili tog stava da smo o ovoj problematici razgovarali prije deset godina, ali danas je mnogo toga uloženo u tvrtku i situacija je znatno drukčija. Sudjelovali smo u nabavi vozila, a i kao suvlasnici želimo zadržati Promet. Nadam se da ćemo sa susjednim gradovima na sljedećim sastancima pronaći rješenje kako bi Promet zadovoljio kriterije natječaja. Mislim da smo na dobrom putu te ćemo se svim silama boriti da Promet nastavi prometovati na području Kaštela”, zaključio je Ivanović.